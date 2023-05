Nikoli ni nič narobe: umirite se in se začnite zavedati širše slike

Zapomnite si, čeprav vam um trdi nasprotno, ni v resnici nikoli nič narobe. Ne glede na to, v kako težavnih okoliščinah ste se znašli, kako naporno breme nosite in kako brezupna se vam zdi situacija, ste si kot duša te težave izbrali, da bi se lahko dvignili nad dogajanje in odkrili resnični mir in ljubezen v sebi.

Zato takoj prenehajte skrbeti, saj boste s tem samo poslabšali položaj. Če dovolite tesnobnosti, skrbem in negativnim mislim, da ostanejo v vašem umu, sabotirate sami sebe. Umirite se in se začnite zavedati širše slike! Namesto zaskrbljenosti in pesimizma izberite srečne, pozitivne misli. Zaupajte, da vas bo življenje pripeljalo tja, kjer morate biti. Zaupanje naj postane vaša glavna življenjska usmeritev. Če boste zaupali vesolju in življenju, boste dobili, kar si želite, če boste skrbeli, pa boste dobili ravno nasprotno.