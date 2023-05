Nikola Tesla: Kristali so živa bitja

Kristali niso le čistilci energije in nosilci močnih zdravilnih vibracij – duhovni učitelji menijo, da ima vsak kristal svojo osebnost in zavest. Seveda ta ni primerljiva s človeško, a pravijo, da vibrirajo s svojo frekvenco, tako kot vse drugo v vesolju.

Lahko komuniciramo z njimi in si pomagamo pri zdravljenju, pravijo duhovni učitelji. FOTO: Moussa, Getty Images

Tudi Nikola Tesla je rekel, da so v kristalih jasno zapisana temeljna življenjska načela in da so živa bitja. To dokazuje tudi dejstvo, da so bolj učinkoviti, če spoštljivo ravnamo z njimi. Poleg pomoči pri zdravljenju lahko z nami tudi komunicirajo in prenašajo sporočila – so nekakšni nosilci za shranjevanje informacij, ki jih lahko preberemo iz njih. Če želimo na primer odkriti mesta na telesu, kjer zastaja energija, in potrebujemo zdravljenje, si lahko pomagamo z njimi.

Pravijo, da bi jih lahko uporabljali tudi kot portale v druge dimenzije. Poleg tega so kristali navezani na določene kraje in ljudi, skoraj kot bi imeli svojo voljo. Pritegnejo vas, da jih kupite, a hkrati najdejo način, da vas zapustijo, ko je čas za to – preprosto jih izgubite.