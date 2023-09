Deseto spoznanje Celestinske prerokbe Jamesa Redfielda govori o ravni zavesti v vsakdanjih situacijah, ki nam lahko pri priči spremeni življenje. Poslušajte namero, osrediščeno v srcu, in delujte po njej. Iščite duše, s katerimi usklajeno vibrirate, in okrepite vezi z njimi. Skrbno ste namreč izbrali svoj čas na Zemlji, da bi lahko usklajeno delovali z drugimi skupinami duš in sodelovali pri razvoju planeta. Nikogar ne sodite, pustite ljudi, naj hodijo po svoji poti.

Naravnajte se na tiste, ob katerih vas navda preblisk prepoznanja ali globok občutek usklajenosti. Spoznajte, da imajo naše interakcije z drugimi tudi globljo raven. Namesto da bi obtoževali sebe ali druge, poskusite poiskati razloge ali višji namen, ki vas je pripeljal v neko situacijo. Prisluhnite, kaj vam sporoča. Univerzalno inteligenco prosite za pomoč pri sprejemanju različnosti. Vizualizirajte se v telepatski povezavi s svojo skupino duš. Bodite pozorni na sinhronosti, ki vas vodijo v nepričakovane smeri. Ohranjajte uravnoteženo energijo in se spominjajte svoje rojstne vizije, svetuje.