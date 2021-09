Nič ni narobe s samoto

Na splošno velja, da so ljudje, ki so radi sami, čudni, nedružabni in vsi jih gledajo malo postrani oziroma naj bi bilo z njimi nekaj narobe. Tudi sami se verjetno kdaj vprašate, kaj je narobe z vami, če si želite samote in kakšen dan ali dva, morda celo več mesecev, preživeti bolj na samem kot v družbi. Toda samota je lahko tudi koristna. Še več, vsak od nas jo občasno potrebuje.



V resnici to, da se prepustite potrebi po odmiku in samoti ter si dovolite biti sami, prinaša kup dobrih reči. Veliko več boste imeli energije, ki jo sicer porabljate za odnose z drugimi, in naenkrat boste spoznali, da rastete kot oseba, saj imate veliko več časa razmišljati o svojih čustvih, željah, vzorcih in prepričanjih. Saj veste, tudi če greste na sprehod s polno glavo težav, pridete nazaj nasmejani, pomirjeni, rešitve pa se vam porodijo same od sebe.



Poleg tega se boste napolnili z energijo. Včasih nas namreč ljudje, ki jih imamo okoli sebe, neznansko utrujajo. Pogovori, pregovarjanje, paziti moramo na besede, da koga ne prizadenemo, od nas pričakujejo, da jih bomo osrečili, vedeli, kaj potrebujejo, obremenjujejo nas s svojimi težavami in podobno … Zdi se nam, da bomo eksplodirali. To, da smo ves čas povezani oziroma v odnosih z drugimi, je naporno in po tem nismo več sposobni jasno misliti.



Umaknite se nekam stran in si privoščite čas, ko ste lahko le s seboj. Napolnili se boste z energijo, premor pa vam bo koristil tudi, da boste lahko bolj osredotočeni in boste imeli jasnejše misli.

