Ni se nam treba spreminjati

Ves čas poskušamo nekaj preobražati in popravljati pri sebi, pa vendar pri tem ostajamo na mentalni ravni, medtem ko z meditacijo zdrknemo v prostor, v katerem smo prazni in umaknjeni vase. Šele takrat lahko začnemo delati premike lahkotno, pravijo guruji. Lahko se samo usedemo, umaknemo in se poslušamo. Vzamemo si čas in gremo stran od vsega. Zavedamo se, da si lahko dovolimo, da se zgolj umaknemo.



Duhovni učitelji ugotavljajo, da ljudje svojega duhovnega znanja ne znamo prenesti v življenje. Ključno je zavedanje, da se nam ni treba ves čas spreminjati. Umirimo se, se samo opazujmo in ničesar ne spreminjajmo. Zavedajmo se, da smo čisto v redu. Osnovni korak je lahko že to, da pogledamo vase in se sprejmemo take, kakršni smo. Preveč smo strogi do sebe, zato lahko poskusimo biti lahkotnejši. Ni treba, da je duhovnost trdo delo, saj gre za ljubezen. Zato se nehajte mučiti in se samo opazujte. Usedite se, umirite in samo pustite, da ste



Poleg tega moramo skladno delovati na vseh ravneh – od misli, čustev, besed do telesa. Če se zavedamo, da moramo zdravo živeti, naj to zajema vse, od jutranje telovadbe do večerne meditacije in prehrane. Ohranjati moramo ravnotežje. Opozorila telesa vzemimo za znak, da moramo bolje poskrbeti zase. Telo je namreč najboljši kazalnik našega notranjega stanja. In ne moremo delati samo na vzorcih, če hkrati pozabljamo na telo.

