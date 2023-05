Ni napačnih odločitev in katastrofalnih odnosov

Samoumevno se nam zdi, da se učimo iz napak, spreminjamo stvari v sedanjosti in upamo, da smo se s tem izognili težavam v prihodnosti. Toda tako kvantni fiziki kot šamani pravijo, da se čas in prostor nenehno spreminjata in sta nelinearna, kar pomeni, da se lahko seznanimo s prihodnostjo in spreminjamo preteklost.

Kot primer znani šaman dr. Alberto Villoldo navaja bikoborca, ki je bil plašen otrok. Lahko rečemo, da je s svojim poklicem kompenziral mladostno nemoč ali da je v mladosti spoznaval te značajske poteze, saj se je na neki ravni njegova duša zavedala, da bo najprej spoznala strah, da je lahko razvil način, kako ga premaga in stopi na pot svoje usode.

Čas in prostor sta iluzija

Po tej teoriji lahko popolnoma drugače gledamo na zapravljen čas, napačne odločitve in katastrofalne odnose. Kaj če smo kljub bolečini izkusili natanko to, kar smo potrebovali, da smo lahko tu, kjer smo danes? Šamani lahko potujejo prek časa in prostora v druge realnosti, kjer izkusijo prihodnost, preteklost in sedanjost istočasno, nato pa se vrnejo v sedanjost s spoznanji. Če vemo, kako se bodo dogodki razvijali, lahko drugače živimo v sedanjosti in sprejemamo drugačne odločitve.