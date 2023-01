Nezgode in poškodbe: Mars je planet, ki jih sproža

Da prihaja obdobje v vašem življenju, ko je verjetnost poškodb večja, bodite pozorni na težke aspekte - to so kvadrat, opozicija, konjunkcija - Saturna, Urana, Neptuna in Plutona. Seveda k nesreči pripomore tudi, če ste že po rojstni karti bolj nagnjeni k nezgodam, šibkega zdravja in telesno občutljivi. Pogosto sta poudarjena ali obremenjena Mars in znamenje ovna, lahko gre na primer za Marsov kvadrat s Soncem.

Mars je tudi sicer planet, ki sproža nesreče in poškodbe. Skoraj vedno je aktiven, ko se nam nekaj zgodi. Lahko gre za njegov težki aspekt na planet, ki vlada hiši zdravja, vladarja našega horoskopa ali na rojstni Mars. Ko se znajde na ascendentu, se nam pogosto kaj neprijetnega zgodi – udarimo se, imamo glavobol ali v najhujšem primeru operacijo, saj je povezan tudi z ranami in rezi.

Sprožilca aspekta sta pogosto tudi Sonce in Merkur, naporno povezana z vladarjem hiše zdravja ali ascendenta prav na dan dogodka.