Nezemljani varujejo Zemljo

Pokojna terapevtka Dolores Cannon se je s hipnoterapijo začela ukvarjati v 60. letih in popeljala v pretekla življenja na tisoče ljudi. V več knjigah je opisala njihove vedno enake informacije o Nezemljanih, Nostradamusu, usodi Zemlje, Atlantidi, Egiptu in delovanju vesolja.

Tako je izvedela npr., da so prebivalci Atlantide upravljali kristale … Tedaj je Zemlji prvič grozilo uničenje. Galaktična skupnost tega ni mogla dopustiti, zato so preživelim v Egiptu pomagala višje razvita bitja, ki so jih imeli Egipčani za bogove. Neka ženska ji je v regresiji povedala, da je bila tedaj boginja Isis in da njena duša prihaja s Siriusa. Postavili so templje zdravljenja – Keopsovo piramido, pod katero se raztezajo prehodi v druge dimenzije … Zapisala je tudi, da je danes na Zemlji utelešenih veliko duš iz časa Atlantide.

Ljudje so pričali, da so Nezemljani varuhi Zemlje, ki skrbijo za človeštvo. Niti enkrat ni naletela na negativno informacijo o njih. Zaskrbljeni so bili ob atomski bombi – drugi možnosti uničenja Zemlje. A ker se ne morejo vmešavati v našo svobodno voljo, je niso mogli preprečiti. Zato so se višje razvita bitja začela utelešati na Zemlji, da bi pomagala dvigniti vibracijo in zavest. Prišli so trije valovi čistih duš brez karme, ki se prvič utelešajo na Zemlji, med njimi novodobni otroci.

Rekonstruirala je tudi Nostradamusove napovedi in dejala, da se dogodki odvijajo na časovnih linijah, a ni nič vklesano v kamen. So vozlišča neizogibnih dogodkov, a s te točke se lahko odločiš za katero koli pot s svobodno voljo. Posledice so različne in prihodnost je odprta. Je pa ta veliki prerok napovedal prihod tretjega antikrista. Rojen naj bi bil na Bližnjem vzhodu.