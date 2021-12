Nezavedni vpliv družine

Večina naših vzorcev in blokad izhaja iz družine in prednikov ter se prenaša iz roda v rod. Nihče ni imun proti posledicam tistega, kar se je zataknilo nekje v družinski zgodovini. Nepredelani težki dogodki in travme nas bolijo, ne moremo jih sprejeti in spustiti. Šele ko drugače dojamemo svoje življenje in odnose, se lahko z ljubeznijo osvobodimo bremena in blokad, s tem razrešimo lastno in družinsko karmo.

Vsaka med seboj povezana skupina ljudi ima skupno energijsko polje oziroma skupno dušo – morfogenetsko polje. Najmočnejše morfogenetsko polje, ki mu pripadamo, je polje naše rodbine. In kadar je red v njem porušen, nastajajo težave, bolezni, konflikti, odvisnosti … Toda hkrati nobeno skupinsko polje, v katerem si, ne uteleša teme, ki ne vibrira s tabo, sicer nisi v njem.

Nemogoče je, da nimaš ničesar s situacijo, ki se ti dogaja. S tem, kar drugi odslikavajo, si vedno povezan. Torej, poudarjajo duhovni učitelji, ni skupinskih polj, v katera si ujet naključno kot žrtev, drugi ti ničesar ne delajo. Povezan si z vsem okoli sebe. Kar prinesemo s sabo iz rodbine, vpliva na vse družinske člane, toda vsak to bolj ali manj uspešno upravlja. Če je bil dedek alkoholik, vsi potomci predelujejo to temo.

Eden bo pil, drugi sovražil alkoholike, v tretjega se bo zaletel pijani voznik, četrti bo imel pijanca za šefa, vsi bodo preigravali variacije na isto temo. In če želiš kaj spremeniti, ne moreš pri drugem, ampak pri sebi. Ob tem pa se posledice predelave enega člana kažejo tudi pri drugih.