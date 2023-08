Nevarna nepredelana čustva

Različna čustva vibrirajo na različnih frekvencah. Ko doživimo intenzivno čustveno situacijo, jo običajno predelamo in spravimo iz svojega sistema. Včasih pa nam to ne uspe in energijski naboj čustva ostane in se ujame v telesu. Skupek energije, ki vibrira na določeni frekvenci, je lahko velik celo kot rokometna žoga, pravijo alternativni zdravilci.

To se nam lahko zgodi v vseh življenjskih obdobjih, lahko pa ujeta čustva tudi podedujemo ali jih poberemo od mame v maternici. Nevarna so, ker pospešujejo vnetja, spodbujajo bolečino in bolezni, celo raka. Pogosto so vzrok za različna neravnovesja in obolenja, ki jih doživljamo, pravi dr. Bradley Nelson, predavatelj in raziskovalec bioenergijske medicine ter energijske psihologije, znan po knjižni uspešnici Čustvena koda.

Zato je pomembno, da svoja težka čustvena stanja predelujemo sproti, da se ne zasidrajo v telo, sicer pa poiščemo tehniko ali terapevta, ki nam jih pomaga sprostiti.