Nestabilno poletje in naporna jesen

Če smo v prvi polovici leta potrpežljivo sprejeli omejitve, jih jeseni ne bomo več mirno prenašali. FOTO: Tero Vesalainen/Getty Images

Oktobra vrhunec napetosti

Vremenske nevšečnosti

Od konca junija do konca septembra

Od konca septembra do konca decembra

Najpomembneje je, da se naučite sproščati jezo na zdrav način in se ne zapletate v spore in prepire. FOTO: Koldunov/Getty Images

Drugi val epidemije

Drugo polovico leta bo barvalo Marsovo potovanje po ovnu. Mars se v njem dobro počuti, tako da bo fizične energije več, hitreje si bomo izborili tisto, kar nam pripada, vodili nas bodo instinkti, imeli bomo več volje za fizično delo in moči za športne dejavnosti. Toda Mars v ovnu prinaša tudi nemir in nepotrpežljivost in se v tem obdobju ponavljajoče se neharmonično veže s planeti v kozorogu s točko januarskega mrka ter točkama velikih konjunkcij Jupitra, Saturna in Plutona – tako tisto, ki je bila že januarja povezana z epidemijo, kot tisto iz aprila, ki govori o ekonomski krizi.Tako bo močan Mars deloval ne le kot volja za delo, ampak tudi nepotrpežljivost zaradi ovir. Prva polovica leta je bila težka, toda kolektivno smo bili kar potrpežljivi in smo se uklonili situaciji, saj se je Mars premikal po mirnejših znamenjih. Njegov prehod v ovna pa končuje potrpežljivost in ljudje se bomo na pritiske in nadzor silovito odzivali. Mars se v ovnu obrača tudi retrogradno, zato se bo tako dolgo zadrževal v njem in nas bodo omenjene frustracije in zunanje ovire vznemirjale dlje in močneje. Ne bomo imeli potrpljenja, hitreje bomo skočili v zrak, pustili zaposlitev, odnos, se sprli z ljudmi, ki smo jih predolgo prenašali.Na družbeni ravni so mogoči nemiri, upori, agresija, upam, da kje ne izbruhne vojna. Da bi vpliv Marsa izkoristili pozitivno, se lotimo dodatne fizične aktivnosti, sproti sproščajmo presežke nabrane energije ter se pri sebi soočajmo z jezo in jo predelujmo, sicer lahko pridejo na plan zamere, jeza, sovraštvo, ki rušijo mir in odnose.Prve Marsovske napetosti se bodo pokazale v avgustu. Takrat bomo že videli, na katerih področjih se bo treba boriti, prepirati, kje bomo morali pokazati moč, kje se bo prebudila silna jeza. Tudi na družbeni ravni bodo takrat določene napetosti, v popolnosti pa bodo izbruhnile sredi oktobra. Šele jesen bo namreč prinesla vrhunec šokov, napetosti, jeze in sovraštva. Konec septembra se bo začelo, toda dokončno in najmočneje bo problematika izbruhnila sredi oktobra, ko se točka mlaja poveže z Marsom in planeti, s katerimi bo ta v kvadratih.Ker na družbeno dogajanje večinoma ne moremo vplivati, je pomembno, da delamo na sebi in skrbimo, da smo si na jasnem, na koga smo jezni, kaj čutimo, se trudimo predelati jezo, da ne bi neobvladano izbruhnila. V ta vrtiljak bodo najbolj vpeti ljudje s poudarjenimi kardinalnimi znamenji, torej ovni, raki, tehtnice in kozorogi. Če ne bomo sproščali jeze, tudi s telesno aktivnostjo, se bo razplamtela in prinesla pogorišče na katerem delu našega življenja. Od sredine oktobra se bomo trudili gasiti ogenj, ki smo ga ustvarili, toda ne bo šlo brez popotresnih sunkov, epiloga dogodkov ob koncu tega leta in na začetku naslednjega.Marsovo potovanje po ovnu prinese sušo v poletnem in jesenskem obdobju. Vrhunec vročine nakazuje Marsov kvadrat na Jupiter v začetku avgusta, ki sovpada s kvadratom na točko januarskega mrka. Tu bo vsekakor neki presežek, neravnotežje vročine, toplote, mogoči so požari, če ne pri nas, pa v naši neposredni bližini.Karta poletnega ingresa (20. 6.) nakazuje, da smo slepi za nevarnosti, da težave še niso mimo, a jih imamo za hrbtom in se z njimi ne ukvarjamo. Strahovi, povezani z ekonomijo, so še prisotni, tudi nemoč, da bi težave zgrabili in rešili. Vedno več ljudi bo jeznih zaradi nemogoče ekonomske situacije. Čeprav se bo zdelo, da se finančna slika na širši ravni postopoma izboljšuje, se to posamezniku še ne bo poznalo in bo več nezadovoljstva.Najbolj naporna lunacija v poletnem obdobju bo mlaj 20. 7., ko se bomo soočali z resnimi ovirami in skrbmi. Ker bo blizu kvadratu z osjo vrha hiše doma in kariere v karti države, se lahko v tem času dogajajo naporne stvari v naravi (vetrovi, suša) in državi. Tudi zasebno bo več strahov in skrbi.Težave bodo postale očitne. Nič več si ne bomo zatiskali oči in bežali pred njimi. Že ascendent ingresa na Uranu naše države kaže stres in nepričakovane preobrate. Uran je vladar 2. hiše, tako znajo biti ti vezani tudi na ekonomsko situacijo. Pojavile se bodo konkretne ovire, vezane na odnose s tujino, prevoz, trgovino in šolstvo. Jeze bo veliko, od nas se bo zahtevalo veliko discipline in ubogljivosti, vendar tega ne bomo več zmogli. Veliko bo sovražnega govora, nemira, več nezgod na cesti. Pazimo se sovražnosti.Mlaj 16. 10. bo vezan na T-kvadrat v karti ingresa, tako da bo sredi oktobra največ nemira, sovražnega govora, napetosti. Ščip 31. 10. bo na Uranu, kar lahko nakazuje nemir in hkrati osvoboditev. Jeseni bomo res v zelo nemirnih vodah. Ne bo toliko strahu in nejasnosti kot poleti, bolj boj, lahko agresija, napetost, težnja postaviti se zase itd. Tudi zasebno bo več nestrpnosti in sovraštva. Koristno lahko vso to energijo uporabimo le tako, da se postavimo zase in se lotimo nečesa, kar imamo radi in v kar lahko vložimo veliko energije. Delo in šport bosta najboljše zdravilo.Ker tranzitni Neptun še dvakrat kvadrira slovensko Luno in bo progresirana Luna Slovenije prišla na njen natalni Neptun, bo problematika, vezana na epidemijo, aktivna do januarja 2021. Oktobra, konec decembra in januarja 2021 se bo dogajalo marsikaj, povezano s tem, ta problematika nas bo še vedno ovirala. V karti jesenskega ingresa je videti, da lahko takrat odkrijejo cepivo, zato bo ta tema zelo pomembna. Vendar lahko zaradi cepiva in pritiskov države na državljane glede tega izbruhnejo napetosti, jeza, spopadi.Ne morem z gotovostjo reči, ali drugi val bo, lahko pa rečem, da se bomo s to problematiko in njenimi posledicami ukvarjali vse do konca januarja 2021.