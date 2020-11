Neptunovo potovanje po zodiaku

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ko leta 2025 vstopi v ovna, nas čaka velik tehnološki napredek v farmaciji, kemiji in zdravstvu. FOTO: Eugeneonline/Getty Images

Neptun simbolizira našo sposobnost prepuščanja, meditativnost, navdih, povezujemo ga z religijo, duhovnostjo, umetnostjo, z drogami in zdravili. Fizično predstavlja imunski sistem in ob blokadah prinaša alergije, avtoimunske bolezni, zastrupitve, virusna obolenja. Je tudi moderni vladar psihe in psihičnega, tako prinaša odvisnosti in psihične težave. Njegovo potovanje po znamenjih kaže naš odnos do religije, duhovnega, na katerem področju bo kaos, zmeda, veliko nejasnosti, a tudi, kaj nas bo navdihovalo, nosilo spodbudo za ustvarjanje, krepilo vero in zaupanje.Od 1998. do 2012. je potoval po naprednem in intelektualnem vodnarju in prinašal drugačno, alternativno duhovnost, razcvet knjig na to temo in izobraževanja. Sploh do 2010., ko je bil v medsebojni recepciji z Uranom, je prinesel navdih na ravni naprednega, intelektualnega, tehnološkega, a tudi drugačno, šokantno umetnost, ki pretresa in odpira zavest. Več svobode je bilo na ravni opiatov, marsikje se je zmehčal pogled na marihuano. To je čas, ko so do nas prihajale duhovne (Neptun) resnice (vodnar) in je napredoval budizem na zahodu kot vera vodnarjeve narave.Neptunovo potovanje po ribah od 2012. do 2025. pa prinaša več kaosa, brezposelnih, nemočnih, revnih. Neptun nakazuje nevarnosti zastrupitve s plini in kaže, da so vode in zrak nečisti, zastrupljeni. Prinaša porast psihičnih težav, težav z virusi in avtoimunskimi boleznimi, več nečistih zdravil, cepiv. Več vraževerja in pomanjkanje logičnega razmišljanja, hkrati tudi več mistikov, jasnovidcev in zdravilcev. V pozitivnem izjemne dosežke na glasbenem in filmskem področju. Na duhovni ravni prinaša kljub preobilju ver in idealov več sočutja, v zdravstvu in farmaciji, kemiji pa pozitivne premike, nova spoznanja. Toda tudi več kaosa in zmede na istih področjih – preobilje zdravil, jasnovidcev na račun razuma, treznosti, dokazov, zdrave pameti.Po ovnu bo potoval od 2025. do 2039. Vsako potovanje planeta po ovnu predstavlja nov ciklus in energijo novih začetkov. Kot se v času rib odvija razgradnja zadev, vezanih na zdravstvo, pomorstvo, psihološke vede, verstva, kemijo, duhovnost, umetnost, z vstopom Neptuna v ovna prihajajo novosti, pionirski posegi, sveži pristopi. Napredek v kemiji lahko spremeni tehnologijo in farmacijo. Duhovni bojevniki spodbujajo aktivno delovanje za duhovni razvoj. Čakajo nas poenostavitev psihologije in hitri, učinkoviti pristopi k psihološkemu zdravljenju, nova spoznanja na področju psihologije, novosti na področju anestezije in nova, učinkovitejša zdravila.