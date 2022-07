Neptunovi disharmonični aspekti

Čeprav prinaša izjemno sposobnost dotikati se drugih duš s svojo kreacijo, ljudi s poudarjenim Neptunom pesti pomanjkanje samostojnosti in stika s stvarnostjo. Neptun v določenih hiši pogosto predstavlja predpona brez – torej brez tistega, kar hiša predstavlja.

Neptun v aspektih z osebnimi planeti dela osebo karizmatično, čarno, čarobno. V pozitivnejših aspektih njena senzitivnost ne prinaša večjih ovir za življenje. Oseba je dovolj zaščitena in v prijetnem in varnem okolju, kjer se njena tankočutnost in čarnost lahko nemoteno izražata. Če pa gre za negativne aspekte Neptuna, je oseba preobčutljiva in bo imela s tem več težav v življenju. Preobčutljivost nas dela zelo dovzetne za beg in odvisnosti, lahko prinaša tudi druge psihične tegobe. Velikokrat se zdi, da taki ljudje s svojo karizmo obljubljajo več, kot so sposobni dati. Še vedno aspekti Neptuna, tudi negativni, spodbujajo ustvarjalnost, sočutje, željo pomagati, a nosijo osebi veliko izzivov, kako to dušno, prepustno energijo umestiti v težko življenje na Zemlji. Kot da ne bi bili rojeni za ta svet, da je ta zanje pregrob, pretrd, v njem je preveč reda in pravil, da bi lahko s svojo dušno in intuitivno, improvizatorsko naravo zmogli delovati v njem.

Glavni izziv Neptunovih aspektov je človekova odprtost za energijska stanja drugih, nemoč v odnosih postaviti se zase, ohranjati zdrave meje. Tako tankočutni so hitro žrtve energijskih vampirjev, s svojo veliko dušo, ki se zdi, da jo nosijo na dlani, pa naivno vidijo v drugih le dobro, dušni potencial, se ne znajo obraniti. Toda čeprav so pogosto v vlogi žrtev, lahko tudi drugim povzročajo veliko gorja s svojo nesamostojnostjo, vedno mora nekdo poskrbeti zanje, z lažmi, ker so tako zelo daleč od realnosti, s svojim sočutjem pa kdaj ogrožajo ne le lastno življenje, ampak tudi življenje najbližjih.

So karizmatični umetniki, očarljivi politiki, igralci, vendar zasebno pogosto bežijo v tako ali drugačno odvisnost. Ni meja, ni ovir, ni pravil, ni reda. Je kaos, je odvisnost od drugih, če so to ljudje ali substance.

Ljudje z negativnimi aspekti gledajo svet skozi rožnata očala. FOTO: Maryna Andriichenko/Getty Images

Izziv ljudi z aspekti Neptuna je jasen – naučiti se energijsko zavarovati, osamosvojiti, najti v življenju okvir, v katerem lahko delujejo. Nujna je duhovna pot, vera, ki bo vsaj malo osmislila delovanje te velike duše in ji pomagala prenašati bremena. Ni čudno, da zdravljeni alkoholiki zamenjajo alkohol z bogom. Ljudje z Neptunovimi aspekti hrepenijo po zlitju s celoto, čutijo jo, in ker ne znajo najti poti do cilja, si najdejo bližnjice (odvisnosti), ki jih tako ali drugače privedejo v blaženost.