Neptun v skritih hišah

S planetom v 8. hiši ne posojajte denarja. FOTO: Maurusone/Getty Images

Planet, ki seznajde v skriti hiši, se težje izrazi, deluje zamegljeno, izgubljeno, več časa potrebujemo, da odživi svojo funkcijo. Pri osebnih in družbenih planetih dolgo traja, da pridemo v stik z bistvenimi deli lastne notranjosti in za delovanje v svetu. Pri transsaturnovcih, Uranu, Neptunu in Plutonu, ta manko ni tako zelo velik. Toda seveda lahko tudi transsaturnovec, sploh če je povezan z osebnimi planeti v karti, močno spremeni življenje in usodo posameznika.Neptun v šesti hiši lahko prinaša psihične težave, kaotično naravo, preobčutljivost na delovnem mestu, ob močni karti pa samo zmedene sodelavce. Včasih težko aspektiran prinaša tudi brezposelnost, ob pomanjkanju elementa zemlje lahko leno osebo, ki ne zmore imeti pozitivnih navad hranjenja, čistoče, rutine. Če želimo to pozicijo izkoristiti v svoj prid, naj bo naše delo povezano s pomočjo drugim, umetnostjo, duhovnostjo, če ni drugega, imejmo v službi sliko rajske plaže, če smo bolj duhovni, si naredimo v pisarni oltarček. Spodbudno pa vpliva na vse, ki pri svojem delu potrebujejo domišljijo.Neptun v osmi hiši nakazuje nejasnosti, vezane na spolnost, ob negativnih aspektih z Marsom lahko tudi impotenco, negativno s preostalimi osebnimi planeti pa skrite seksualne odnose. Nosi lahko zelo globok eksistencialni strah, strah pred smrtjo. Na konkretni ravni pa obljublja težave z dediščino, lahko nas kdo ogoljufa zanjo. Na splošno s to kombinacijo nismo najboljši za delo s tujim denarjem, lahko se zgodijo napake.Če želimo, da bi nam Neptun tu služil, ne škodil, moramo do spolnosti vzpostaviti bolj duhoven odnos. Koristno bi bilo tudi, da raziskujemo s takimi in drugačnimi energijskimi in duhovnimi terapijami, saj nam bodo te omogočale izkoristiti lastne danosti na najboljši način. Ko gre za tuj denar, vedite, da lahko z lažjo in manipulacijo marsikaj pridobite, a vam to na dolgi rok ne bo koristilo, lahko se znajdete tudi v zaporu zaradi tovrstnih manipulacij. Tako se je s to kombinacijo modrejše ne zanašati na tuj denar, tudi ga ne posojati, bo pa idealno, če boste vsak mesec nekaj svojega denarja dali v dobrodelne namene in vam bo to odprlo vrata k temu, da skozi druga ne boste več izgubljali.Neptun v dvanajsti hiši nakazuje izjemno občutljivost, sploh če je vezan na osebne planete. To občutljivost, ki se lahko pretvori v psihične bolezni ali odvisnosti, je dobro spremeniti v medijstvo. Koristilo bi vam delo s kartami ali drugimi načini deviacije. Naučite se meditacije, okrepite se, da boste lažje prenašali informacije. Koristna je tudi ustvarjalnost, saj nosi pozitiven izkoristek tankočutnosti, domišljije. Vpliv je koristen tudi za igralce, saj jim bo tankočutnost omogočila, da se bodo lažje poistovetili z različnimi vlogami. S to pozicijo se izogibajte alkoholu in opiatom, odpirajte se naravi, duhovnosti, iščite srečo v tišini, nezavedne slike, zgodbe pa uporabite kot navdih za ustvarjanje.