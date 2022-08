Neptun v disharmoničnem aspektu z Venero

Ko je povezana z Neptunom, govori o idealih v odnosih ter o tem, da je naš zaslužek povezan z umetnostjo, kemijo ali duhovnostjo. Že pozitivne povezave omenjenih planetov prinašajo nestvarnost, sanjaštvo, uživaštvo in velikokrat tudi pasivnost. Veliko lepih čustev in užitkov, a malo manj stvarnega ustvarjanja in zdravih odnosov.

Ko pa sta povezana z disharmoničnim aspektom ali konjunkcijo, so izzivi še večji. Ne le pasivnost in uživaštvo, doživljamo tudi razočaranja, v finančnem pogledu zaradi naivnosti in nestvarnosti, v ljubezni pa so lahko povezana z nezvestobo.

Pri tej kombinaciji je veliko možnosti za varanje in ljubezenske iluzije. FOTO: Prostock-studio, Getty Images

Glavni problem povezave je nestvarnost, idealizacija na področju financ in ljubezni. Ko gre za materialno področje, se moramo naučiti odpovedovati užitkom, materialnim stvarem, bolj stvarno pogledati na situacijo, v kateri smo, in prilagoditi porabo realnim zmožnostim, načrtovati svojo finančno prihodnost. V odnosih imamo nalogo videti partnerja takšnega, kot je, ga ne povzdigovati v nebo, ga sprejeti v njegovi človeškosti s plusi in minusi. Da zaznavamo partnerjev dušni potencial, idealno podobo njega, je lahko sicer prav prikupno in spodbujajoče zanj. A če se želimo izogniti razočaranjem, ga moramo videti tudi takšnega, kot je. Šele ko vidimo človeka v njegovih človeških omejitvah, ga imamo lahko zares radi. Naučimo se nahraniti potrebo po idealu skozi duhovnost, stik z naravo, umetnost. V odnosih se potrudimo biti bolj stvarni.

S to kombinacijo obstaja tudi nevarnost ljubezenskega sanjarjenja, sploh pri ženskah. Čeprav se vam mogoče zdi, da ni s tem nič narobe, je to pogosto vzrok, da nas konkretni odnosi ne zadovoljujejo, ne nahranijo. Vsakič ko se znajdete v svoji sanjski romanci, vedite, da s tem bežite od možnosti za osrečujoč, zdrav odnos. Občutek zaljubljenosti je prijeten, zato ni čudno, da nas lahko zasvoji. V milejši obliki, z nekaj romantične glasbe, romantičnih filmov nas lahko samo malo povzdigne, toda ob prepogostem plavanju na romantičnih občutkih je zasvojenost škodljiva in zavoljo nje ne spustimo v svoje življenje konkretnega človeka ali zaradi fantazij partnerja ob sebi ne vidimo zares. V aktivni moški karti se tako kaže močan privlek k mladim, ranljivim, nemočnim, psihično nestabilnim dekletom.

Čeprav se moramo na področju financ in ljubezni učiti stvarnosti, moramo znati tudi izživeti vsaj nekaj te svoje energije na pozitiven način, in sicer skozi vse oblike umetnosti. Pogosto kombinacija prinaša talent za fotografijo in druge umetniške talente.

Sposobnost uživati v lepih stvareh je tukaj izjemna, naj vam ne bo težko vzeti si časa za opazovanje neba ali morja.

Pomembno je, da se oblačite mehko, ženstveno, romantično ali boemsko. Oblačila morajo biti izraz vaše duše, notranjosti. Neptun včasih prinaša zanemarjenost, zato se še toliko bolj zavestno potrudite, da je vaš videz prijeten, urejen. Nujno je, da imate vsaj kakšen kos oblačila v spektru od vijolične do rožnate.