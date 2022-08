Neptun v disharmoničnem aspektu z Merkurjem: ko se povežeta, se človek znajde

Povezava Merkurja in Neptuna prinaša umetnike, najbolj poete, pisatelje fantastičnih, domišljijskih romanov. A ko sta v disharmoničnem aspektu, pogosto tudi v konjunkciji, lahko prinašata lažnivca, zmikavta, manipulatorja, sleparja, nekoga, ki močno intuicijo uporablja, da druge ljudi vodi za nos.

V bolj pasivni karti (ko je več planetov in kotov v negativnih znamenjih) pa človeka, ki beži v droge; pozabljivega, neiznajdljivega, zmedenega, ki se ne znajde v življenju, manj je praktičen, sprejema napačne odločitve, njegov um je bolj zmeden, nejasen. Nestabilen in negotov zna biti in dojemljiv za zavajanje drugih.

Nujno je ozavestiti, da zaznavamo druge bolj, kot bi hoteli, da imamo v sebi moč telepatije, da so naše misli spremenljive, nestanovitne, smo po vetru in nas naša domišljija kdaj odpelje stran od realnosti. Ko to ozavestimo, začnemo bolj upoštevati intuicijo, v odnosih prepoznamo, katere misli in prepričanja so naše in katere čutimo od drugih.

S kreativnostjo lahko omilite negativni vpliv aspekta. FOTO: Evgenyatamanenko/Getty Images

Pomembna je moralna nota, da ozavestimo potrebo, da resnico zavijemo, kot nam ugaja. Nujno je najti način za izražanje kreativnosti. Domišljijo uporabljamo, da ustvarjamo, na primer napišemo scenarij, ne za to, da barvamo realnost po svoje in zavajamo sebe in druge.

Na simbolni življenjski ravni je pomembno, da je naš avto vedno čist, ne smemo kaditi v njem, odišavimo ga z dišavnicami, ki spominjajo na morje. Če se le da, naj bo avto nekaj posebnega, lahko je roza ali vijoličen, lahko deluje malo hipijevsko. To velja tudi za preostala prevozna sredstva. Seveda je pomembno, da je tudi naš delovni kotiček čist, da imamo čist računalnik, telefon in zanimiva, lahko romantična ali hipijevska pisala.

Za ljudi s to kombinacijo so zelo spodbudne mantre in kadila; orve čistijo naš zmedeni in nejasni razum, ki je lahko nagnjen tudi h goljufiji, druga pa prostore in energije. Izjemno koristno je, da pišete dnevnik, da čisto vsak dan napišete vsaj nekaj vanj, saj boste skozi to pisanje dobivali nove uvide, intuicija vas bo še bolj vodila, po drugi strani pa se vam bo kristalizirala resnica in prečistila zmeda.

Ni lahko živeti tako, da veste, kaj mislijo drugi. Če ste nekdo, ki želi ugajati in koristiti, lahko postanete še bolj ujeti v druge. Če ste nekdo, ki daje veliko pozornosti nase, boste lahko s to kombinacijo še lažje izkoriščali druge za svojo korist. Ni lahko, če je tvoj um tako prepusten. Toda z malo treninga, morale in zrelosti vam bo ta zoprni aspekt prinesel uvide, spoznanja in kreativnost, ki si jo marsikdo želi.