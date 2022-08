Neptun v disharmoničnem aspektu z Luno

Občutljiva psiha, tankočutnost in veliko sočutje nas lahko, sploh pri pozitivnih aspektih in dobro postavljeni konjunkciji, naredijo izjemne psihologe, psihoterapevte, negovalce, zdravnike, umetnike. Toda ko se ti dve energiji povežeta v manj harmoničen aspekt ali konjunkcijo v naporni hiši ali znamenju, pride do izraza senčna stran te povezave. Velika senzitivnost nam omogoča, da čutimo, kar čutijo drugi, da se lažje poistovetimo z njimi, a nam onemogoča, da bi zmogli ostati v svojem središču, ločeni od drugih, čustva drugih nas lahko preplavijo. Tako smo žrtve za čustvene in energijske vampirje, saj se ne znamo obraniti in ostati v svoji energiji. Poleg težav z razmejenostjo od drugih se nas vse, kar se dogaja, močneje čustveno dotakne.

Bolj sebe doživljamo kot ubogi jaz, žrtveno jagnje, nekoga, ki je brez krivde in mu drugi počno slabe stvari, težje bomo našli moč v sebi, da bi zmogli prenesti svojo primarno občutljivost. Bolj se zavedamo svoje odgovornosti za vlogo žrtve, bolj se ji bomo znali izogniti. Bolj se bomo zavedali, da smo preobčutljivi, bolj se bomo naučili prenašati čustvene bolečine. Zavedati se moramo, da je senzitivnost lahko tudi kvaliteta, če smo umetniki in želimo odigrati skladbo, jo bomo s tem aspektom lahko izjemno, polno čustev zaradi sposobnosti vživljanja. Podobno nam bo aspekt koristil tudi pri drugih umetnostih, pri vživljanju v druge. Pri pomoči ljudem, živalim bomo lažje zaznali, kaj potrebujejo. Toda samo, če bomo ustvarili distanco in se bomo naučili prenašati močno čustvovanje.

Odnos z mamo nas kliče, da se z njim soočimo, da odstranimo iluzije in zablode, negotovosti in razočaranja in vidimo mamo tako, kot je, človeka z napakami. To je najpomembnejše pri moških, ker bodo lažje navezali stik s partnerico brez idealizacij in razočaranja. Za ženske je to pomembno, tudi ko se same znajdemo v materinski vlogi, da ne bomo prenežne, otrok razvajale, dušile s svojimi čustvi. Morale se bomo soočati z iluzijami o materinstvu.

Pogosto povezava nakazuje motnje hranjenja, če je povezana še z Jupitrom, prenajedanje ali bulimijo, s Saturnom anoreksijo. Ker nimamo prave obrambe, si jo lahko naredimo z maščobo okrog telesa.

Rojenim s to kombinacijo se odsvetuje pitje alkohola in priporoča previdnost z vsem, kar vodi v odvisnost.

Na simbolni ravni se pri tej aspektni kombinaciji lahko zdravimo tako, da imamo v spalnici sliko potočka, reke ali manjšo fontano. Vedno skrbimo, da so naša okna in ogledala čista, enako lijaki in odtoki. Pomaga nam lahko tudi vijolična pižama.