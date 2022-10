Neptun v disharmoničnem aspektu s Soncem

Sonce predstavlja samozavest, moškost, voljo, odločnost, ciljno usmerjenost, sposobnost vodenja, temeljno trdno jedro osebe, ki ji omogoča, da lažje ohranja svojo naravo tudi v družbi. Opisuje našega očeta in moža. Neptun v vsakem aspektu s Soncem nas naredi, ko znamo živeti s svojo posebno edinstvenostjo, tankočutnejše, bolj dušne, kreativne, manj stvarne. Seveda to energijo velikokrat projiciramo na druge, takšni so oče, mož, šef in druge pomembne avtoritete v našem življenju.

Neptun v vsakem aspektu s Soncem nas naredi tankočutnejše, bolj dušne, kreativne, manj stvarne. FOTO: Buradaki, Getty Images

Ko gre za negativne aspekte (po izkušnjah konjunkcija velikokrat deluje vsaj delno negativno), imamo problem s svojo mehkobo. Morda ne vemo, kdo smo, drugi imajo veliko moč nad nami, tako se izraža šibkost karakterja, nemočni smo se upreti takim in drugačnim užitkom, zasvojenostim, begu. To je najtežje za moški svet, ker se s Soncem bolj istovetijo, tako da se lahko počutijo kot slabiči, se zanemarijo, večja je verjetnost zasvojenosti, vsaj s tobakom. V bolj nežni karti, ker je največ planetov v ženskih znamenjih, se moški lahko zapusti, je prenežen, nemočen, brez hrbtenice in moči. V karti s kotnimi moškimi planeti ali več planeti v moškem znamenju človek igra svojo veliko osebnost, moč, ne prenese moških, ki so nežni, ranljivi in čustveni. Potlači ta del sebe skozi podobo, ki ni realna. Ne glede na to, na kateri strani medalje ste, je nujno sprejeti svojo nežno naravo, potrebo po duhovni rasti, odkriti ustvarjalne talente, saj se bo tako sprostilo veliko notranjih napetosti, ki vodijo v zasvojenost.

Žensko s tem aspektom moški večkrat razočarajo, ne le oče, ki je imel težave z zasvojenostjo ali bil prešibek, da bi jo obvaroval, ali ga ni bilo tam – nato jo razočara tudi mož. Nista vedno šibkost in zasvojenost tisto, zaradi česar je razočarana, velikokrat gre za partnerja, ki vara, laže, jo zavaja. Ker si je nadela rožnata očala pri gledanju svojega očeta, je nezavedno izbrala podoben tip moškega. Njena naloga je videti in razumeti moški svet tak, kot je. Kajti z idealizacijo vedno pride razočaranje.

Simbolično je nujno najti svoj posebni način oblačenja. Skrbeti za videz, za svojo družbeno pojavo, ki mora biti umetniška, boemska. Ne pozabite sprejemati svoje tankočutnosti, v njej videti potenciala ustvarjalnosti. Ne glede na to, da se zdi, da nam krade moč in odločnost, bo, če se odprete duhovni poti, postala moč, ki bo pomagala voditi tudi druge. Neptun povezujemo tudi z umetnostjo, kemijo, dušo, uči nas prepletenosti vsega z vsem. Ker vam je vse to dano le prek izzivov in preizkušenj, se je nujno soočiti z nagnjenji k zasvojenosti, brezupom, nemočjo, občutkom ranljivosti, težavami z ločevanjem od drugih … Toda moč, ki se rojeva, ko se soočate s temi svojimi težavami, je izjemna. Pomislite na zdravljenega alkoholika – vsak dan znova se odloči za abstinenco in mora zbrati moč, da ne sledi notranjim vzgibom, ki želijo pobegniti od trdosti sveta.