Nenehno razmišljajo o seksu: to sta najbolj pohotni astrološki znamenji

Določena horoskopska znamenja se ne morejo zadržati, ko gre za spolne igre in vznemirjenje. V njihovih glavah se nenehno porajajo različne fantazije o seksu.

Škorpijon

Ni presenetljivo, da je to izjemno strastno astrološko znamenje na vrhu seznama, ko gre za fantaziranje o seksu. Čeprav so znani po tem, da so nezaupljivi in ​​sumničavi, bodo, ko vas preverijo in presodijo, da ste zvesti in vredni zaupanja, z veseljem sprostili svojo divjo stran.

Škorpijonova znamenita strast in prezir do vsakdanjega bosta poskrbela, da vaše ljubezensko življenje nikoli ne bo dolgočasno. Ker imajo nenehno v mislih seks, pričakujte, da bodo ves dan pošiljali seksi sporočila, sledili najnovejšim spolnim pripomočkom na trgu in bili izjemno eksperimentalni s spolnimi položaji.

Oven

So zelo energični in precej drzni, zato bodite pripravljeni na spontanost, ko imate opravka z ovnom. Znani so tudi po svoji duhovitosti in vam bodo privoščili vroča presenečenja v najbolj nepričakovanih in popolnoma neprimernih trenutkih. In če ste kdaj pomislili, da so nekatere njihove umazane 'šale' preveč specifične, imate verjetno prav.

Za razliko od Škorpijonov, ki imajo raje čustveno navezanost na spolne partnerje, so Ovni silno neodvisni in z veseljem vodijo seznam zaupanja vrednih prijateljev z ugodnostmi ali se zapletajo v zveze za eno noč brez romantičnih obveznosti, piše Purewow.