Nekoga rešiti je iluzija

Da lahko nekoga rešimo, spremenimo in odpeljemo na drugo pot, je iluzija. Nasilni, naporni ljudje, prevaranti, žrtve in drugi, ki manipulirajo z najbližjimi za doseganje svojih ciljev, v resnici ne potrebujejo rešitelja, ampak žrtev. Če boste vstopili v njihovo močvirje, boste obstali in se potapljali v njem z njimi.



Če ste nagnjeni k temu, da vedno znova izberete škodljiv tip moškega, je pomembno, da že vnaprej prepoznate, s kom imate opravka. Ko opazite opozorilne znake, se obrnite in odidite. Ne sprašujte se, kako mu lahko pomagate, ampak kako lahko pomagate sebi. Sebičnost je v mejah normale zdrava stvar. Vedno ste sami zase prvi, poudarjajo psihologi. Sledite občutku, ki vas svari.



Zavoženega moškega ne morete rešiti ne vi ne katera koli druga ženska. Spomnite se, kdo ste in kaj si zaslužite. Vzljubite sebe. Ko se imamo radi, namreč ne sprejmemo nikogar, ki ga moramo reševati, saj vemo, da se bomo samo uničevali ob poskušanju.