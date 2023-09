Nehajte si prigovarjati, da vam ne bo uspelo. Če pričakujete poraz, ga boste tudi doživeli

Zato ni presenetljivo, da so ljudje nezadovoljni zaradi istih razlogov - ker imajo negativna pričakovanja in z njimi ustvarjajo negativno resničnost. Pričakovanja, ki nam najpogosteje uničujejo življenje, so na primer, da nam bo priložnost padla z neba. A čeprav sledite zakonu privlačnosti in svoji intuiciji, to ne pomeni, da samo sedite in čakate, da vam bo vse samo padlo v naročje. Še vedno si morate prizadevati za svoje cilje in zgrabiti priložnosti. Bodite radovedni, občasno preizkusite kaj novega, spoznavajte ljudi zunaj svojih okvirov.

Omejuje vas tudi prepričanje, da vas morajo imeti vsi radi. Dejstvo je, da vas nikoli ne bodo imeli vsi radi, ne glede na vaš trud. Ko boste opustili prizadevanje za splošnim odobravanjem, se boste lahko začeli posvečati bistvenim odnosom, ki temeljijo na zaupanju in spoštovanju. V zmoti ste, če pričakujete, da bo življenje pravično. Čeprav razumsko vemo, da življenje ni pošteno, podzavestno še vedno upamo, da se bo krivica izravnala sama od sebe. Seveda ne gre tako zlahka in sami se boste morali pobrati po razočaranju. Premislite, katere korake morate narediti, da boste spremenili svojo trenutno situacijo.

Včasih se vam bodo stvari poklopile, drugič pa ne, toda tudi iz spodrsljajev se boste nečesa naučili in rasli. FOTO: Bulat Silvia, Getty Images

Kovanec ima lahko več plati

Poleg tega nehajte pričakovati, da drugi vedo, kaj mislite. To pričakovanje prinaša težave zlasti v partnerskih odnosih. Domnevate, da bodo drugi vedeli, kaj želite povedati, zato boste razočarani, ko se bo izkazalo, da nimajo pojma. Poskusite se postaviti v kožo sočloveka čustveno in razumsko, preden razčiščujete nesporazume. Ni prav, da mislite, da se morajo drugi vedno strinjati z vami. Zaslužite si izraziti svoje mnenje, toda zavedajte se, da je lahko ista stvar videti popolnoma drugače z očmi nekoga z drugačnimi vrednotami, izkušnjami in preteklostjo.

Sprejmite, da ima lahko vsak kovanec več plati, in se osredotočite na najpomembnejše vprašanje – kako lahko dosežete kompromis, s katerim boste vsi zadovoljni. Omejite tudi prepričanje, da vas bo materialna lastnina osrečila. Seveda si lahko z njo popestrite in olajšate življenje, a kopičenje ne prinaša sreče. Če ne najdete svojega pravega namena ter ne živite skladno s svojimi vrednotami, vas ne bo osrečilo nič zunanjega. Nehajte si prigovarjati, da vam ne bo uspelo. Če pričakujete poraz, ga boste doživeli. Bolje je spoznati, da se vam bodo včasih stvari poklopile, drugič pa ne, toda tudi iz spodrsljajev se boste nečesa naučili in rasli.