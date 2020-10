Nedelja: sončni dan in budna zavest obeh planetov Sonca in Merkurja v natančni konjunkciji

25. oktober 2020. FOTO: Lenka Stanić

Dan začnemo z Luno na največji stopinji skrivnosti in tajni v celotnem horoskopu. Čeprav je tu v Vodnarju željna velike svobode, enakosti, ravnopravnosti pa tudi velike RESNICE, brez laži in zavajanja. Kakšno skrivnost bo razkrila, kaj bo to razkrila in da bi bila tako velika in koristna ne samo za malega človeka, ampak za celotno človeštvo. Podpirata jo Severna in Južna vozla Lune, iz Dvojčka-Strelec, in to sta njena vozla, ki nosita osnovno sporočilo same Lune in ji dajeta podporo, da nekaj iz daljne preteklosti izvleče in posreduje v prihodnost, v kakšni intelektualno materialni stvari. Zdaj je to njeno sporočilo, Dharma, namen, za jutri, za prihodnost.V Škorpijonu je tudi konjunkcija Sonca in retrogradnega Merkurja. Ali se bodo naša volja, potreba, ego uskladili z našimi mislimi, razmišljanjem ob tem srečanju? Nekaj ​​mučenja je bilo tudi zato, ker ni lahko kaj storiti proti svoji nečimrnosti in svojemu egu, še posebej, če je vpleten naš sistem vrednot. Je pa trenutek, da spremenimo svoja pridobljena prepričanja in navade ...Ker je Merkur pred dnevi zapustil opozicijo z Uranom in je dolgo časa stal na stopinji njegove višine, ali mu je zdaj treba ob tem srečanju s Soncem razkriti resnico, povedati neko skrito tajno, ki ga muči, ki jo je tako globoko in dolgo skrival, da se je znebi, spremeni, razjasni, pokaže to genialno idejo, da je nekaj novega in dragocenega?Ko bo v popoldanskih urah konjunkcija prišla v kazimi, bo v srcu ognja, v srcu Sonca, osvetljena in ne ožgana, nato pa bo vse osvetljeno, ničesar ne bo mogoče skriti in tajiti. Je pa tudi zelo pomembna novost, pomembno spoznanje, ki ga bo odneslo v velike višine in ga naredilo znanim in poznanim.Morda je najboljši dan za nas, da vstopimo v središče našega ega, našega srca, se znebimo nekaterih sumljivih in negativnih misli, nekaterih starih verovanj, ki jih nosimo od rojstva, ki nas mučijo in obremenjujejo, da očistimo telo in obnovimo čustva.Resnica je največje orožje, to pa sta notranja brezpogojna sreča in veselje.