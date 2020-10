Pred nami je še zadnji teden, ko se Merkur premika navidezno nazaj. Znižajte pričakovanja, tudi do partnerja, saj se lahko v odnosu pojavi nekaj napetosti. Ne sanjarite in ne zidajte gradov v oblakih, saj boste lahko grenko razočarani. Ohranjajte ravnovesje in bodite realni in potrpežljivi.



Stvari bodo v tem času namreč trajale dlje kot običajno in se odvijale z nenehnimi ovirami, zapleti in zamudami. Pomagajte si z meditacijo, dihanjem v napetih situacijah, pri sebi pa nosite selenit in kameno strelo, da boste napredovali, a ne izgubljali živcev. Ničesar ne poskušajte izsiliti ter odpustite drugim njihove napake. Pojdite naprej in si dovolite zdravljenje, namesto da kuhate mulo.



Retrogradni Merkur nas povezuje s preteklostjo in bolj nostalgični smo, zato poustvarite prve zmenke vajine zveze ali uredite stare albume. Energija preteklosti vam bo pomagala ponotranjiti usvojene lekcije. Ker se zapleta v komunikaciji, naj vas ne bo sram prositi za dodatna pojasnila, če česa ne razumete. Tako se boste izognili nesporazumom in težavam. Ne zanašajte se na prvi vtis o ljudeh, ki jih boste v tem času spoznali, hkrati pa bodite pripravljeni dati komu drugo priložnost.