Ne vzkipite, ampak spustite

Ko se znajdete v situaciji, v kateri bi se običajno jezili, razburili, vzkipeli, prestrašili ali želeli pobegnili iz nje, se namesto tega najprej za trenutek ustavite. Sami sebi povejte: »Aha, spet sem v taki situaciji! Ni treba, da kar koli storim. Prav je vse, kar čutim.«

Globoko vdihnite in se sprostite, ostanite v trenutku, zunaj situacije, glejte nanjo kot zunanji opazovalec, sprejmite jo in pustite, da življenje samo stori, kar se je namenilo, ne da bi želeli vplivati na to. Sprostite presežni energijski naboj, ki ga čutite – s plesom, športom, poskakovanjem, petjem, sprehodom …

Naučite se lahko v vseh težavnih situacijah stisniti gumb za premor, da lahko stopite iz dogajanja, se umirite, povežete s seboj, se znebite čustvenega naboja ter delujete premišljeno namesto impulzivno. Zapomnite si, da se nič ne dogaja vam in niste žrtev, ste samo opazovalec dogajanja, filma, ki se odvija pred vami.