Ne vrtite se v krogu

Prijateljica tarna zaradi svojih težav, vi jo poskusite potolažiti – analizirate težavo in podate predloge za izboljšanje položaja, ponudite ji razumevanje, sočutje in podporo, morda celo konkretno pomoč. A ne spremenite prav ničesar, vaše posredovanje je bob ob steno. Namesto da bi sprejela ponujeno rešitev, jo minira na vse mogoče načine, ugovarja z nešteto ampak ter se še naprej valja v samopomilovanju. Ker ste prijazni in je res obupana, iščete nove rešitve. Seveda poruši tudi te. Na koncu maratonskega prepričevanja in tolaženja ter teka v krogih se počutite kot izžeta cunja – ne glede na to, ali popusti in sprejme tolažbo ali ne.



Preden začnete brezpogojno reševati težave prijateljice, preverite, ali je čustveno že v stanju, ko je pripravljena na akcijo, torej na resnično reševanje problema, svetujejo psihologi. Včasih se namreč zgodi, da nas prijatelji uporabijo za fazo, ko so polni negativnih čustev in potrebujejo samo nekoga, ki jih posluša, jim kima in se strinja z njihovimi težavami. Potem šele nastopi faza akcije, ko nas bodo slišali in upoštevali, zato ne trošite energije že prej. Prihodnjič nikakor ne nasedite in ne tecite več kot enega kroga z njo. Prijateljica namreč ne potrebuje nasveta, ampak ventil. Ko opazite, kaj se dogaja, se čustveno oddaljite, čeprav se bo zdelo to kruto. Navsezadnje je to njeno življenje in njen problem. Če še ne želi pomoči pri reševanju, tudi prav, glavno je, da tudi vi poskrbite zase.