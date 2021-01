Ne vmešavajte se v druge

Martin Kojc, slovenski psiholog in filozof, ki je že pred vojno razvil svojo metodo, s katero je ljudi s hipnozo in sugestijami zdravil različnih bolezni, je napisal tudi nekaj knjig v nemščini. Najbolj znana je Učbenik življenja (pri nas je izšla pri založbi Domus), v kateri nam pojasnjuje duhovne zakone, z obvladovanjem katerih lahko postanemo zdravi, srečni in zadovoljni. »Nesmiselno je, če hočemo določati življenje drugih proti njihovi volji (želji), čeprav dobro mislimo. Dosežemo zmeraj le nasprotno od tega, kar smo nameravali: razočaranje in neuspeh. Vsakdo mora v svojem življenju hoditi določeno pot, ki mu je vnaprej začrtana. Pri tem ga moramo po najboljši vednosti podpirati, ne pa ovirati. Skrb mnogih staršev glede prihodnosti svojih otrok in nenehno prizadevanje, da bi določali njihovo prihodnost, obeta pri obeh straneh le nesrečo,« pravi.



»Nikoli ne bo nikomur uspelo poboljšati človeka z očitki in obdolžitvami. Tako si samo ustvarjamo sovražnike. Šele razumevanje, ljubezen in uvidevnost narede človeka sprejemljivega. Predvsem moramo poskušati človeka razumeti in premisliti tudi njegovo stališče. Šele potem bo človek pripravljen poslušati tudi naše mnenje. Dobro oziroma zaželeno pa se lahko zgodi, samo če v svoji notranjosti to že povsod vidimo in tega ne poskušamo več izsiliti. Usodi oziroma prihodnosti pustimo prosto pot in vse vzamemo takšno, kakršno je in se zgodi,« pravi o odnosih in vmešavanju v življenja drugih.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: