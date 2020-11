Ne vdajajte se skrbem

Bodite pozorni na črne misli, saj se boste laže dvignili, takoj ko opazite, da ste razdražljivi, jezni, zaskrbljeni ali pesimistični. Globoko vdihnite in se osrediščite, počakajte, da čustvo mine, in počnite nekaj prijetnega, svetuje guru Deepak Chopra. Vadite ostajanje v sedanjem trenutku in nenavezanost. Bodite le opazovalec situacij, naj se vas čustveno ne dotaknejo. Poleg tega se izognite dodatnim stresorjem, kot so negativna oseba, napeta službena situacija, slabe novice pri poročilih, ki še krepijo tesnobo.



Družite se raje z optimisti; veliko ljudi drugim znižuje vibracijo, pesimistični so in se pritožujejo, zato se jim izogibajte. Potrudite se in ohranjajte spodbudni notranji dialog. Ko vam glas v glavi narekuje negativne občutke, se ustavite in povejte, da to niste vi. Ponavljajte si to, dokler temne misli ne izginejo.



Vztrajajte, da tega ne potrebujete in da vam ne služi. Dobra strategija za menjavo misli je tudi, da se vprašate, ali so skrbi resnične. Če si denimo mislite, da se vam nikoli nič ne posreči, uvidite, da se v resnici včasih vam, naštejte si svoje uspehe ter se zavedajte, da si z jadikovanjem ne pomagate. Razpoloženje sledi mislim in ta tehnika je izjemno učinkovita.