Ne škodite sami sebi

Pogosto si največ težav v življenju zakuhamo sami. Veliko zaslug za to ima naš notranji kritik, ki nam prigovarja, da se ni vredno truditi ali da nam nekaj ne more uspeti. Če se želite osvoboditi in vzeti življenje v svoje roke, ne čakajte na motivacijo in pravi trenutek, ampak začnite spremembe takoj. Naravnajte se na pripravljenost, da nekaj storite, ter pojdite v akcijo.



Čeprav misli vplivajo na nas, ni treba, da jim prepustite vodstvo. Naučite se odmakniti od njih. Spomnite se, da je to le vaš notranji saboter in da smo v razmišljanju pogosto črno-beli, nerealistični in neprilagodljivi, v resnici pa ni vse samo slabo. Tudi če denimo nehate telovaditi, ne jemljite tega za poraz, ampak raje hodite na sprehode. Opazujte, kaj vas trenutno zadržuje na mestu. Ste samo radi v svoji coni udobja? Če želite iz nje, morate premagati občutek nelagodja in se navaditi nanj. Vaš um bo sčasoma sprejel, da nova situacija ni tako slaba ali nevarna, kot ste se bali.



Pomaga tudi, da prepoznate trenutek, ko se odločate, ali boste nadaljevali proti cilju ali se odvrnili od njega. V tej točki namreč leži moč spremembe. Opustite težnjo po perfekcionizmu, ki je iluzija. Pogosto opustimo cilje iz strahu, da ne bomo dosegli previsokih zahtev, ki si jih postavimo. Dopustite si, da ste samo človek, ki da vse od sebe, pri tem pa mu včasih tudi spodrsne, da se uči iz svojih napak.