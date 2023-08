Ne prezrite sporočil angelov, tako vas kontaktirajo: ko vidite ta števila, jih nikar ne ignorirajte

Za nekatere so angelska števila le zanimivo naključje, če pa ste nekdo, ki verjame v božansko in moč znamenj, potem verjamete, da so prav angelska števila način, s katerim vaš angel varuh komunicira z vami, poudarja numerologinja Sofia Celestino in dodaja, jih prav nihče ne bi smel prezreti. Kaj torej pomenijo posamezna angelska števila in na kaj bi morali biti pozorni?

Zaporedje 111

Obstaja več različnih razlag za ponavljajoče se zaporedje števila ena. Lahko je znak novega začetka, pravi numerologinja in astrologinja Johanna Aúgusta ter dodaja, da število ena »nosi energijo novih začetkov.« Ko ga vidite, je to znak, da vam vaši angeli poskušajo povedati, da je na obzorju nekaj novega. To angelsko število je običajno zabeleženo kot 1111 ali 11:11, recimo na telefonu ali uri.



Numerologinja Glynis McCants pravi, da svoje stranke spodbuja, da takrat, kadar vidijo zapored enic, porabijo celo minuto za iskanje tistega, kar si želijo. Ta želja, pojasnjuje, je lahko kar koli, od romantičnega razmerja, popolne hiše do boljše službe.

Zaporedje 222

To zaporedje spodbuja zaupanje v vaš občutek, pravi McCantsova. »Ko ga vidite, vam pravi 'pojdi s tokom, ne razmišljaj pretirano'. Vendar pa gre tudi za ravnotežje. Zato bi moral deloholik, ki vidi ponavljanje številka dva, razmisliti o drugih področjih svojega življenja, ki potrebujejo pozornost, kot sta ljubezen ali sprostitev.«

Zaporedje 333

Trojke so zabavne in igrive ter želijo, da je oseba manj pod stresom. Druga razlaga pa je, da vam ponavljanje števila tri govori, da se poglobite v svoj življenjski namen in več raziskujete.

Zaporedje 444

Ponavljanje števila štiri pomeni integriteto in spopadanje s stvarmi, pravi McCantsova. »Če vidite 444 in nekomu v službi krijete hrbet, to pomeni, da tega ne bi smeli početi. Resnica vas bo osvobodila.« Zaporedje 444 predstavlja tudi znanje in dosežke. Povzpnite se torej višje in sezite po zvezdah.

Zaporedje 555

Čas je, da sprejmete spremembe. To je način, kako vas vesolje opomni, da ne nadzoruje vsega. »Naravno stanje življenja je kaos,« pojasnjuje McCantsova in dodaja: »Ne dovolite, da vam vzame veselje. Živite v tem trenutku in se zabavajte.« Opaža, da je ponavljanje petic način, kako nekoga spomniti na nekaj, o čemer se je spraševal, a ni dobil odgovora.

Zaporedje 666

Čeprav številne ljudi število 666 prestraši, McCantsova pravi, da je to močno angelsko število, ki se večinoma nanaša na družino. »Če ga vidite, vas sprašuje o domačem okolju. Ste srečni tam, kjer živite? Ali se želite preseliti?« Osebi daje tudi možnost izbire med hudičem in angelom na rami. 666 je tudi opomnik, da nekaj negativnega spremenite v pozitivno.

Zaporedje 777

Številka s ponavljajočo se sedmico je opomnik, da morate ostati mirni ter da se vzdržite konstantnega nadzora nad stvarmi. Lahko služi tudi kot navdih, da postanete bolj poduhovljeni.

Zaporedje 888

Angelska števila s ponavljajočo se osmico so potrditev, da ste obtičali v ponavljajočem se ciklu. Medtem ko poskušate nadzorovati stvari, ki niso v vaših rokah, bi bilo koristno, da vzpostavite ravnovesje v svojem življenju, poudarjajo numerologi.

Zaporedje 999

To število pogosto pomeni, da boste v življenju prejeli odlične novice, trdijo numerologi. Lahko pa pomeni, da je čas, da razširite svoj um in osebnostno rastete, saj se začenja novo poglavje v vašem življenju.