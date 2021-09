Ne prevzemajte energije drugih

Ste po pogovoru z nekom, ki tarna, se pritožuje, je negativen, depresiven ali v težavah, izžeti kot cunja? Lahko je tudi neroden, počasen, se dela žrtev ali prelaga svoje težave na vas. Seveda smo vsi do določene meje sočutni, a se hkrati ne zavedamo, da si prav tako nenehno predajamo energijske vibracije, kar nam lahko tudi škodi, ker iz okolice pobiramo tudi negativne vplive.



Že pesimistično razmišljanje nekoga ob sebi lahko nezavedno začutimo in prevzamemo. Morda se tega ne zavedamo in se začnemo spraševati, kaj smo storili narobe, neprijetno nam je in šele pozneje začutimo, da nam je oseba posrkala energijo. Kar naenkrat postanemo slabe volje in zaskrbljeni, brez očitnega razloga.



Posebno senzibilni in sočutni ljudje imajo pogosto težave s tem, da vsrkavajo bolečino drugih, ker jim želijo pomagati in ker močnejše čustveno stanje prevlada, torej v situaciji, ko je nekdo slabe, drugi pa dobre volje, prevlada močnejše razpoloženje. Saj veste, da vam včasih uspe potegniti prijateljico iz jame obupa, drugič pa ona potegne vas s sabo do dna.



Zato se moramo naučiti poskrbeti za svojo energijo, ostati trdni v svoji naravnanosti ter celo sami oddajati pozitivne vibracije strupenim ljudem. V situaciji, v kateri začutimo negativnost, predvsem ostanemo mirni in zbrani. Globoko dihamo in se zasidramo v svojem središču, kjer ne more nič vznemiriti naše energije. S tem lahko nadzorujemo situacijo in spodbudimo negativneže, da nezavedno dvignejo svojo vibracijo na našo raven.

