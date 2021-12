Ne poznajo laži: ti trije astrološki znaki govorijo samo resnico

Ne glede na to, ali gre za opravičevanje zamude v službo ali pa za majhne bele laži, ki jih izrečemo prijatelju oziroma partnerju – vsi smo se v življenju že vsaj enkrat zlagali. Vendar pa obstajajo ljudje, ki ne lažejo, no, vsaj ne pogosto.

In astrologi so mnenja, da prav ti trije astrološki znaki (skoraj) nikoli ne lažejo in sovražijo, ko slišijo laži iz ust drugih.

Vodnar

Vodnarji so pošteni ljudje. Ne bodo vam lagali, ne glede na to, kako slaba je situacija. Najraje imajo, da so stvari preproste in jasne. Ta njihova lastnost lahko v življenje privabi dobre ljudi. So iskreni ljudje z dobrim srcem in se bodo vedno trudili, da govorijo resnico.

Lev

Levi so močne osebnosti. Stojijo za svojimi besedami in so dovolj pogumni, da sprejmejo svoje napake. Zanje je laganje enakovredno nespoštovanju osebe. Raje molčijo, kot pa da bi lagali. Zato jih mnogi vidijo kot sebične, a to je daleč od resnice.

Ribi

Ribe lahko pogosto zvenijo nesramno in neprimerno, a kot piše Pinkvilla, je vse, kar povedo, resnica. Ni v njihovem značaju, da lažejo in zavajajo ljudi. Če vam je všeč ali ne, boste morali biti pripravljeni slišati resnico vsakič, ko boste v njihovi družbi, pa četudi je kruta.