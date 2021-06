Ne pozabite na poslanstvo

Čeprav smo povezani v celoto, smo še vedno edinstveni posamezniki, ki smo se rodili s svojo življenjsko vizijo. Vsak od nas predstavlja košček sestavljanke v globalnem prebujanju človeštva, ki se trenutno pospešeno odvija na planetu. Nihče ne vidi in ne doživlja sveta popolnoma enako, naša percepcija se razlikuje, vsak živi v svoji realnosti – in prav v tej naši posebnosti se skriva naš edinstveni življenjski namen.



Prepoznate ga po tem, da vam ob njem zapoje srce, ne glede na to, za kaj gre. Lahko gre za umetniško ustvarjanje, pomoč drugim, ples, finančno svetovanje, pisanje knjig ali vrtičkanje. Vprašajte se, ali ste odrinili svoje sanje na stran, medtem ko ste se ukvarjali z življenjem na ravni plačevanja položnic. Ni še prepozno, da sledite tistemu, kar vas osrečuje, ne glede na okoliščine. Navsezadnje ste prišli na Zemljo, da bi to opravili. Tudi če ste naredili obvoz in zašli, se vedno lahko vrnete na pravo pot, ki jo podpira vaša duša.



Vedno namreč dobivamo opomnike in sporočila, sinhronosti vesolja nas vodijo in nikoli ne umolknejo, so kot svetilnik v temi. Tudi če trenutno z umom ne morete dognati, kako morate ravnati in kako zamenjati trenutni spekter svoje realnosti, se lahko vedno zanesete na svoje srce, ki pozna vse odgovore. Zaupajte mu in ga upoštevajte.

