Ne oklepajte se, raje spustite: pustite življenju, da naredi, kar se je namenilo

Ko se ujamete v situacijo, ki v vas sproža strah, krč ali druge negativne odzive, ko se želite boriti proti okoliščinam, namesto da bi se prepustili, je prvi nasvet, da zaznate, kaj se dogaja, svetuje ameriška intuitivna gurujka in avtorica duhovnih knjig Penney Peirce. Recite si: »Aha, spet me je potegnilo v situacijo. Ni treba, da v tem trenutku vem ali naredim kar koli glede tega. Vse, kar čutim, je v redu.«

Samo sprostite se in globoko vdihnite. Ostanite v sedanjem trenutku in v tem, kar je. Pustite življenju, da naredi, kar se je namenilo. Ostanite osrediščeni v sebi in sprejmite razvijanje dogodka kot nekaj koristnega za vas. Najdite spoznanja iz dogajanja, opazujte proces. Energijo, nakopičeno v telesu, sprostite s čustveno katarzo, športom, plesom, poslušanjem glasbe … Naučite se ceniti »osvežujoči premor«. Osvobodite in sprostite svoj um, dokler se spontano ne pojavi nov ustvarjalni impulz. V času miru in čakanja bodite spokojni in potrpežljivi.