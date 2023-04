Ne oklepajte se finančnih napak

Ne morete privabiti obilja, če se oklepate svojih nerešenih prepričanj, skrbi in finančnih napak iz preteklosti. Morda se teh niti ne zavedate, privzgojili so vam jih v otroštvu z zgledom, neizrečenimi pritiski, morda ste samo čutili, da se starši bolijo pomanjkanja, ali ste videli, da ves čas varčujejo in se bojijo revščine. Sporočila, ki ste jih tedaj ponotranjili, so lahko zelo subtilna.

Brez cenzure

Opazovali ste samo, kako so starši panično kopičili zaloge živil ob vsakem večjem svetovnem dogodku. Ali vam je dedek pripovedoval o svoji lakoti v taborišču. Ne glede na to, v kakšni obliki so vam bila prepričanja predana, vse to blokira energijo denarja v vašem odraslem življenju. Zato si vzemite čas in preglejte svojo finančno zgodovino. Zapišite si, kar vam pade na pamet o tem, brez cenzure. Nato preglejte napisano.

Opustite prepričanja, ki niso vaša, in se pomirite s svojim preteklim upravljanjem financ, ne glede na to, kaj se je dogajalo. Če opazite spodrsljaje, si oprostite zanje. Šele ko boste sprejeli vse, kar vas je privedlo do današnjega stanja, se vam lahko odpre pot naprej.