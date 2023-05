Ne odzivajte se na skupinske strahove, rešitev je enostavna

»Strahovi so globoko vtisnjeni v polje naroda določene dežele. Vsaka država ima svoje polje, ki temelji na njeni zgodovini. Tvorijo sistem prepričanj, ki narekujejo, kaj moramo storiti, da ostanemo varni. Ljudje se tako odzivajo na skupinske strahove, ki so globoko integrirani v posameznika,« pravi ameriška zdravilka Barbara Anne Brennan.

Pravi, da je tudi svetovna lakota nekaj, kar je človeštvo manifestiralo samo, tako kot strah in vojne – določeni ljudje so s svojega položaja ustvarili svetovno kritično maso, ki je vojno manifestirala v fizičnem svetu. Enako so sledili procesu ustvarjanja, kot to počnejo mirovniki. Rešitev, poziva, je transformacija negativnih čustvenih reakcij v ljubezen, kot vedno najprej pri sebi.

»Ko je naš energijsko-zavestni sistem poravnan, osrediščen, jasen in uravnotežen, postane bolj koherenten. Deluje avtomatsko, brez napora, volja in čustva so uravnani, naši nameni so jasni in prizemljeni. Tako iz kaosa izhaja red,« izpostavlja. »Napolnite svoje telo, življenje in družino z ljubeznijo, naj žari po planetu. Pošiljajte zdravilno energijo svetovnim voditeljem z namero za jasnost, resnico in ljubezen. Toda najprej seveda počistite svoje življenje,« pravi.