Ne obremenjujmo se s tem, zakaj se je neka ljubezen končala tako boleče

Položaj zvezd za 24. 11. FOTO: Lenka Stanić

Danes je Marsov dan in končno se zdi, da se je po 10. septembru, ko je začel svojo retrogradno smer, spomnil uporabiti vso svojo energijo in izbrati, po kateri poti naj gre, zato se je začel gibati direktno. Torej se je vsa naša notranja energija prebudila, pridobila voljo, moč in gibanje naprej.Merkur je v natančnem trigonu z Neptunom iz Rib, zato smo nekoliko bolj intuitivni, občutljivejši in bolj empatični, da se prepustimo pogovoru z drugimi in še bolj vsrkamo njihove besede. Občutek imamo, da je treba zaupati drugim, biti bolj odprt kot sicer in iz sebe izvleči to, česar morda ne bi naredili kdaj drugič. Ne počutimo se krive zaradi tega, da smo se preveč odprli ali povedali kaj več o sebi (Merkur v Škorpijonu). Ta položaj izkoristimo za vpogled vase in za uresničitev nove ideje in novih sanj.Venera je še vedno v izgonu in na stopinji padca Lune, zato nas trga, vleče v brskanje po sebi, skozi preteklost in stvari, ki so bile prekinjene in so iz nekega razloga izginile. Ne obremenjujmo se s tem, zakaj so se zveza, zakon ali velika ljubezen končali na tako boleč in nepovraten način.Luna je še vedno v Ribah, vsa malce raztresena, ker se preveč žrtvuje za svojo družino in za vse svoje ljubljene. Noče jih prizadeti, ampak se jim prilagaja, jim pomaga in spoštuje njihova pravila in tradicijo. Toda popoldne Luna prehaja v znamenje Ovna in sita zatiranja svojih čustev zdaj nenadoma dobi neverjetno energijo, da lahko vse zažene in obrne. Toda včasih ta surova in neposredna energija lahko najprej škodi nam, potem pa še drugim, zato je dobro, da se malce ustavimo in umirimo.