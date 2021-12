Ne obračajte mu hrbta: to je najnevarnejši astrološki znak

Čeprav delujejo mirno, je bolje, da jih pustite na miru, ko so jezni. Za vsakogar imajo veliko potrpljenja, imajo pa tudi svoj prag strpnosti. Če ga prestopite, bodite previdni. Najbolj se bodo razjezili, če jih boste podcenjevali, medtem ko vas lahko zaradi vaše nezvestobe popolnoma ignorirajo.

Izjemno so temperamentni, zato ne izbirajo sredstev, s katerimi bodo poskrbeli za svojega nasprotnika. Žal ni izključeno, da se v njihovo maščevanje vključijo tudi ljudje, ki so vam blizu, saj vedo, da vas bodo tako še bolj prizadeli. Zgodi se jim tudi, da tako uživajo v načrtovanju maščevanja, da vmes pozabijo, zakaj so sploh začeli, vendar jih to le še bolj razjezi, zato za vsako ceno dokončajo začeto.

Pripadniki tega znamenja so zaradi svojega norega ljubosumja zelo eksplozivni. V ljubezni z njimi vas tako čaka veliko težav. Radi iščejo razlog za prepir tudi tam, kjer ga ni, največkrat s svojo posesivnostjo in impulzivnimi prizori pred drugimi. Pravi mojstri pasivne agresije so, in če jim kaj ni pogodu, pričakujte, da vam bodo to neštetokrat nabili na nos, in to na najslabši mogoči način.

Šokirajo s svojo naglico, nepotrpežljivostjo in prezirom do nasvetov kogar koli. Tudi če jim uspe zdržati dve minuti in poslušati vaše »diplomatske neumnosti«, bodo še vedno naredili po svoje.

Če se boste z njimi dogovorili za večerni izhod, boste šokirani, ko vam bodo odprli vrata v trenirki, v eni roko z izvijačem in varovalkami, v drugi s pijačo. Pa kaj, ni konec sveta, prišli boste na tisti žur.

Ste morda prepoznali prijatelja ali družinskega člana?

To je oseba, rojena v znaku ovna, pišejo na atma.hr.