Ne ignorirajte občutkov

Ko vas telo opozori, da nekaj ni prav, ga poslušajte in ukrepajte, preden vas začne nagovarjati glasneje. Vsaka bolečina vam namreč vedno nekaj sporoča. Če se fizično počutite slabo, ko ste v bližini določenega človeka, bodite pozorni. Ste izčrpani ali zamorjeni? Morda je to znak, da vam črpa energijo.

Če se vam zdi, da je določena situacija nevarna, se umaknite. Ljudje smo opremljeni s senzorjem, ki v primeru nevarnosti v nas sproži program bori se ali beži. Če ste v nevarnosti, se brez sramu odločite za beg. Ker smo vsi povezani, lahko začutimo, kdaj nekdo potrebuje pomoč. Če smo dovolj odprti, lahko prepoznamo energijo drugih s pomočjo mimike in telesne govorice ali občutka, ki ga imamo ob osebi.

Če začutite preblisk, da morate nekomu pomagati, tudi če človek ni jasno prosil za to, mu pomagajte, ko čutite, da je v stiski. Ne glede na to, ali gre za menjavo službe, izbiranje bodočega partnerja ali hiše, vedno upoštevajte intuicijo pri sprejemanju pomembnejših odločitev. Naredite tisto, kar se vam zdi prav. Vprašajte se, kako čutite o določeni ideji. Ko je nekaj prav za vas, to preprosto veste.