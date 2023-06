Ne bojte se sprememb: Spustite vse, kar vam ne služi več in kar ste prerasli

Bojimo se sprememb, koncev, odhajanja in izgubljanja, medtem ko nas novi začetki in pridobivanje vedno navdajajo s pričakovanjem in upanjem. Toda duhovni modreci pravijo, da ne moremo biti zares srečni, če se ne naučimo sprejemati tudi poslavljanja ljudi, stvari in življenjskih obdobij.

Življenje je ciklično, prav tako določeni procesi v njem, ki nas učijo dragocene lekcije. Tudi nekateri ljudje pridejo v naše življenje samo za omejeno obdobje, da bi se od nas nekaj naučili, bi oni nekaj naučili nas ali bi poravnali karmo z njimi. Ni jim namenjeno, da ostanejo, v nasprotju z drugimi, ki nas spremljajo glavnino življenja. Če se izogibate spremembam zaradi strahu pred negotovo prihodnostjo, dopustite, da vas boli vsak življenjski prehod in slovo od nekaterih ljudi jemljete kot katastrofo, lahko velik del življenja samo žalujete. Modro bi bilo, da vidite vsak zaključek kot zametek novega začetka, nov ciklus, ki vam bo prinesel nove zanimive izkušnje, iz katerih se boste razvijali in rasli. Zato ne žalujte. Spustite vse, kar vam ne služi več in za kar čutite, da ste prerasli. Bodite prilagodljivi, zaupajte inteligenci vesolja, predajte se in dihajte. Četudi se vam bo najprej zdelo, da stvari in ljudje samo odhajajo, boste s svojo zavestno držo lahko spodbudili nove dogodke, ki bodo oplemenitili vaše življenje.