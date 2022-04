Ne bojte se bolečine

VSI SI želimo biti srečni in se izogniti trpljenju, a hkrati se vedno znova zapletamo v težavne situacije. Odrinite čustva na stran in se osredotočite na lekcije, naučene v preteklosti. Bolečina je neizogibna, toda ni treba, da nanjo gledate kot na nekaj slabega. Četudi prihajajo slabi časi, vas bodo nekaj naučili, nato pa jim bodo sledili srečnejši, saj je vse ciklično.

Preteklosti ne morete spremeniti, čeprav o njej nenehno premlevate ali se celo kaznujete zaradi vsega, kar ste naredili narobe. Končano je. Edini način, da odpravite bolečino, je, da jo spustite. Nihče in nič drugega ne more spremeniti vašega načina razmišljanja, samo vi sami. Oklepanje preteklosti je pogosto povezano s strahom, ki nam blokira pot do sreče. Namesto tega se osredotočite na ljubezen in razmislite, kaj lahko storite, da boste postopoma spet bolj zadovoljni. Namesto tuhtanja, kaj ste ali niste storili, naredite nekaj tehtnega zdaj. Vpišite se na nov tečaj, pojdite na delavnico, pomagajte nekomu v stiski. Naj bodo vaši dnevi tako polni in pestri, da ne bo razloga za vztrajanje v preteklosti. In še: namesto pripovedovanja dramatičnih zgodb o preteklosti – kako težko je bilo nekoč – odrinite čustva na stran in se osredotočite na naučene lekcije. To je vse, kar v resnici potrebujete.

Sprejmite se ne glede na okolico. Tako se boste lahko povezovali z ljudmi zaradi izkušnje odnosa, ne da bi s tem iskali potrditev. Vzemite si čas zase in svoje konjičke. Zavedajte se, da ste samostojni in svoja celota. Pri tem ne gre za spuščanje, ampak ohranjanje zdravih odnosov. Družite se z več ljudmi!