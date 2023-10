Ne blokirajte duhovnih sposobnosti

Vsi smo rojeni z intuitivnimi sposobnostmi, toda zdi se, kot da z odraščanjem izzvenevajo. Nekatera vedenja lahko blokirajo uvide in sporočila, da se ne prebijejo do našega zavestnega uma. Pomislite, ali ste obdani z negativnimi ljudmi ali energijo. Seveda se morate zaščititi, toda hkrati naš energijski ščit moti pretok naših notranjih sporočil, zato bodite previdni, da se ne zaprete povsem pred svetom. Pomembno je tudi, da preživljate dovolj časa v naravi. Študije kažejo, da že sprehod v naravi lahko vpliva na pretok krvi v možgane, kar zniža stresni hormon kortizol, medtem ko hoja ob avtocesti povečuje tesnobnost in depresijo, ki blokirata pritok intuitivnih uvidov. Dokazali so tudi, da stres povzroča hormonska neravnovesja, kar vpliva tudi na tretje oko, odgovorno za intuicijo. Poleg tega pazite na zdravje, saj nezdravo prehranjevanje, pomanjkanje telesne vadbe, hitra hrana, alkohol omejujejo veččutne sposobnosti. Ne pozabite tudi, da je pomembno, da se redno prizemljujete, pri čemer vam lahko pomagajo tudi kristali.