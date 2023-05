Naučite se reči ne: ostanite trdni v svoji odločitvi, a omehčajte izjavo

Vsakdo zna reči ne vsaj v skrajnih situacijah, a z nekaterimi ljudmi ga nikakor ne moremo spraviti z jezika. Sestavite seznam položajev, v katerih vam ne gre, in seznam okoliščin, v katerih vam gre gladko. Ugotovite, kaj vas ustavlja v prvih primerih.

Psihologi svetujejo tudi, da ostanete trdni v svoji odločitvi, a omehčate izjavo. Poskusite pogledati nad zadevo in vprašajte se, kaj želi druga oseba, kaj želite sami in kako lahko dosežeta soglasje, ki ne bo škodljivo za nobeno stran.

Hkrati pridobite čas za razmislek. Ne recite ne takoj, ampak prisluhnite človeku. S tem boste pokazali razumevanje zanj in nakazali, da vaša zavrnitev ni osebna.

Vsak ne pa lahko tudi ublažite z da. Recimo: »Veš, da pridem na tvojo zabavo v petek, a danes ne morem na pijačo po službi.« Tudi če rečete ne, najprej povejte osebi, da cenite vajin odnos ali kaj podobno spodbudnega. Kar koli počnete, ne sedite na tehtnici v svoji glavi in ne premlevajte. Ustavite se, odločite in zavzemite stališče. Če ne gre in se bojite biti odločni, se vprašajte, kolikokrat se je razvil kateri od grozljivih scenarijev, ki ste jih preigravali, in globoko vdihnite. Življenje je lahko preprosto!