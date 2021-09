Naučite se kritizirati

Psihologi pravijo, da obstajata dva načina, kako nekoga grajati, od tega pa je tudi odvisno, kako bo oseba kritiko sprejela in spremenila tisto, kar po vašem mnenju počne narobe. Obstaja namreč razlika med kritikami na račun posameznikove osebnosti in kritikami posameznikovega ravnanja. Če nekomu rečete, da je len, nesposoben, neumen itd., očrnite njega kot osebo ter mu prilepite negativno nalepko. Če pa rečete samo, da ne sprejemate njegovega vedenja - »Tega se lotevaš preveč površno, ni mi všeč, da ne pospraviš za sabo, kadar prehitevaš, ne moreva učinkovito sodelovati!« -, kritizirate zgolj njegovo vedenje.



Verjetno ni treba posebej poudariti, da veliko lažje sprejmemo pripombe, povezane z našim vedenjem, kot tiste, ki posegajo v nas kot posameznika. Zato se poskusite izogniti stavkom, ki ubesedujejo absolutno resnico o posamezniku, temveč se osredotočite zgolj na moteče dejavnike njegovega ravnanja. To pa je hkrati vaša edina možnost, da se osebi ne zamerite in da vplivate na spremembe v njenem vedenju do vas.

