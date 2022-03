Natančnejšega horoskopa ni: egipčanski horoskop razkriva vse o vašem značaju

Že stari Egipčani so verjeli, da zvezde vplivajo na človekovo usodo. Najdeni so zapisi, ki kažejo, da so čas delili na desetdnevja, obdobja po deset dni, in vsakemu obdobju je vladal eden od duhov.

Poiščite svoj datum in ugotovite, kaj vam je namenjeno, ter odkrijte najbolj skrite plati svoje osebnosti.

Duh Epima, od 1. do 10. januarja

Ljudem, rojenim v Epimu, manjka nežnosti, v vsem so preveč resni in kritični. Pogosto ocenjujejo in analizirajo, v vsem vidijo grožnjo in sovražnost, zato živijo v nenehni napetosti in paničnem strahu, da bodo zasmehovani in zavrnjeni. Čeprav nekatere stvari delujejo zelo dobro, so negotovi in želijo nenehno potrditev. A pri svojem delu so še vedno uspešni, zahvaljujoč prirojeni vztrajnosti in želji po dobrem položaju. So ranljivi in občutljivi, vendar vedno najdejo moč, da gredo naprej, ne da bi se ozirali nazaj. Niso nagnjeni k avanturam in vedno iščejo partnerja, s katerim bodo preživeli preostanek življenja, čeprav se pogosto zaljubijo v osebo, s katero nimajo nič skupnega.

Duh Homot, od 11. do 20. januarja

Ljudje, rojeni v obdobju duha Homot, so mirne in spokojne narave. Nimajo izjemno visokih ciljev ali ambicij, kar dosežejo, dosežejo počasi in zanesljivo, korak za korakom. Zadovoljni so s svojim življenjem in mestom v družbi, so realni in stabilni, sprijaznjeni s seboj in svojimi možnostmi. Nimajo velikih vizij in pričakovanj, zato se nikoli ne obremenjujejo s tem, česar ne zmorejo. Če lahko, so pripravljeni pomagati drugim, ne zahtevajo hvaležnosti za opravljeno storitev, sami pa bodo le redko prosili za pomoč. So moralni in sramežljivi, pogosto nerodni v stiku z nasprotnim spolom. Ko so v razmerju, so zvesti, in prijateljstva, ki jih sklepajo, so trajna.

Duh Oroazer, od 21. do 30. januarja

Ti ljudje pritegnejo druge ljudi, ki v njihovi bližini čutijo udobje, toplino in prijateljstvo. Ne povedo veliko, znajo pa prisluhniti drugim, jih razumeti in jim dati tolažbo in podporo. Radi se sprostijo in zabavajo, so radodarni do prijateljev in veseli, ko so vsi dobro. Ker se počutijo neprijetno, ko so v središču pozornosti, življenje raje opazujejo iz ozadja, zaprti v svoj udoben svet. Pogosto so osamljeni, ker ne znajo pokazati čustev in se bojijo komurkoli zaupati. V strahu pred razočaranjem bežijo pred vsem, kar bi jih lahko prizadelo. Včasih so skoraj brutalno realistični. So pridni in marljivi delavci, pozorni in premišljeni.

Duh Asitiro, od 31. januarja do 9. februarja

Duh Asitira daje ljudem radoveden in ustvarjalen značaj, odprt za vse, kar je novega in neznanega. Z veseljem si izmenjujejo mnenja z drugimi ljudmi in poslušajo njihove nasvete ter večno iščejo nova izhodišča. O sebi imajo dobro mnenje, čeprav nenehno čutijo močno potrebo po dokazovanju in potrditvi lastnih vrednot. Ne znajo se vsiljevati, zato se včasih počutijo, kot da jih nihče ne razume. So ambiciozni, a humani in odprti, zato vsak uspeh delijo z okolico. Niso ne sebični, ne zavistni, veseli so, ko lahko drugim naredijo uslugo, zato nekateri izkoristijo njihovo prijaznost. Čeprav pogosto pomagajo tistim v stiski, o lastnih težavah molčijo, trpijo, se ne pritožujejo in se ne ozirajo nazaj.

Duh Tepisastras, od 10. do 19. februarja

Ljudje, rojeni v tem obdobju, imajo potrebo po intelektualnem in duhovnem razvoju, zato so se pripravljeni žrtvovati in zanemarjati zasebno in družbeno življenje. Imajo malo prijateljev, vendar so skrbno izbrani in imajo skupne vizije in pričakovanja. Pogosto živijo v strahu, da ne bodo dosegli in izpolnili svojih ciljev, a z vztrajnim in predanim delom lahko ta strah premagajo. Z veseljem bodo sprejeli vsako pomoč, ki jim jo ponudijo drugi, in izkoristili vsako priložnost, ki se jim ponudi. So izvirni in neodvisni. Ne prenašajo pritiskov v partnerstvu in iščejo svobodo. Zavračajo podrejeni položaj. Cenijo prijateljstvo, vendar ne verjamejo v odnose.

Duh Aratapias, od 20. do 29. februarja

Ljudje, rojeni v tem obdobju, so nemirni in zasanjani, nagnjeni k pogostim spremembam načrtov. S svojo negotovostjo lahko obnorijo bližnje ljudi, zato le redko sklepajo kakovostne in dolgotrajne odnose. Pogosto si premislijo in iščejo nova izhodišča, nimajo dovolj potrpežljivosti, da v nečem vztrajajo, ko se začnejo pojavljati težave. Ne znajo se boriti za lastna stališča in so podrejeni, branijo pa se z begom. Dobri so pri opravilih, ki zahtevajo koncentracijo na določenem področju. Finančni uspeh kompenzira psihične pomanjkljivosti.

Duh Tobipus, od 1. do 10. marca

Ljudje, rojeni v tem obdobju, so nemirni in izmuzljivi. Radi so obkroženi z avro skrivnosti in gredo skozi življenje z različnimi maskami, tako da nihče ne pozna njihove prave narave. Po potrebi znajo biti prilagodljivi in ​​potrpežljivi, čeprav bodo na koncu vedno uresničili tisto, kar so si zamislili, ne glede na težave, s katerimi se lahko srečajo. Izogibajo se dolgočasnim situacijam in z veseljem zamenjajo službo, še posebej, če vidijo priložnost za dober denar. Ne bojijo se tveganja, so inteligentni in radovedni. V odnosih so previdni, videti so hladni in zadržani, čeprav niso takšni. Iščejo popolnega partnerja, in če ga ne najdejo, se velikokrat ne poročijo.

Duh Atembui, od 11. do 20. marca

Ljudje, rojeni v času vladavine duha Atembuja, so izjemno nežni, občutljivi in ​​duhovni. Njihova čustva so globoka in pogosto mejijo na melanholijo. Redko jim uspe ločiti resničnost in razum od občutkov, zato živijo v nenehnem boju za notranji mir, harmonijo in varnost. Večinoma se spuščajo v zmedene odnose, v katerih ostanejo dolgo in so izjemno predani, skoraj hlapčevsko navezani na partnerja. So posesivni in ljubosumni, nenehno zahtevajo pozornost in dokaze ljubezni in zvestobe. So iskreni, zvesti svojim prijateljem in jih nikoli ne bodo pustili v težavah. To je duh pesnikov, slikarjev in glasbenikov. Z ukvarjanjem z umetnostjo lahko pustijo močan vtis na okolico ter dosežejo slavo in uspeh. Toda da bi se izognili čustvenemu kaosu, morajo nenehno spremljati svoje slabosti.

Duh Asikana od 21. do 30. marca

Ljudje, rojeni v tem času, imajo izrazit značaj. Skrbno gradijo svojo podobo. Najbolj grozljiva jim je povprečnost, vedno si želijo biti v družbi najboljših. Nimajo potrpljenja za skrivnosti, zahtevajo čiste in jasne situacije, resnico in samo resnico, tudi če je uperjena proti njim samim. Morda se zdi, da ti ljudje vedo, kaj hočejo, a to je le iluzija: niso še ugotovili. Sanjači z odprtimi očmi v vsem vedno naprej opazijo vrline in šele nato pomanjkljivosti. Morda zato, ker želi njihova zanosna narava videti svet boljši, kot je v resnici.

Duh Zenakerja, od 31. marca do 9. aprila

Ljudje, rojeni v času vladavine duha Zenaker, črpajo iz življenja vse zaklade, ki jim jih ponuja. Čeprav se zdijo sebični, morate vedeti, da nič ne dobijo zastonj. Zavedajo se, da niso rojeni pod srečno zvezdo in dobro vedo, da se morajo za vse, kar hočejo, boriti sami. Ker imajo toliko samozavesti, je logično, da so plemeniti in radodarni. Ker so umirjeno avtoritativni in imajo odlično koncentracijo, običajno dosežejo visok položaj. In ker so njihovi pogledi na življenje realistični, dajejo odlične nasvete. V čustvenem življenju so pogosto razočarani, saj imajo visoke kriterije do svojih partnerjev in od njih pričakujejo nemogoče.

Duh Azentaherja, od 10. do 20. aprila

Ljudje, rojeni v duhu Azentaherja, imajo ključ do uspeha v poznanstvu z drugimi ljudmi. Zato bodo vedno v središču vsakega pomembnega dogodka. Zavedajoč se, da sami težko dosežejo to, kar želijo, veliko energije vlagajo v ustvarjanje in vzdrževanje različnih odnosov in poznanstev. Resda jim marsikateri znanec ni čisto po godu, a kar se mora, ni težko. V tem svetu je treba sklepati kompromise. Delujejo nežno, občutljivo in duhovno, njihova dobra izobrazba pa jim odpira vsa vrata, zato ni treba ničesar delati na silo. So dobri prijatelji, polni razumevanja za druge. Poroke se izogibajo zaradi strahu pred odgovornostjo do otrok, a so sposobni dolgoročnega razmerja.

Duh Azije, od 21. do 30. aprila

Vladavina Azije daje ljudem, rojenim v tem obdobju, radovednost in energijo na eni strani ter nežnost in stagniranje na drugi strani. Zato so vedno v konfliktu sami s seboj in s svojo razdeljeno naravo. Želj imajo veliko, a si jih večine iz strahu, da niso kos situaciji, niti ne poskušajo izpolniti. Ko pa jim je za nekaj resnično mar, so pripravljeni vložiti vse svoje znanje in sposobnosti, da bi uspeli. Dobri so na delovnih mestih, kjer lahko dokažejo svoje intelektualne sposobnosti. Pričakujejo, da bo njihova avtoriteta spoštovana. Njihova čustva so globoka in mejijo na melanholijo. Niso družabni in sklepajo površna prijateljstva, so pa zvesti partnerju in otrokom.

Duh Viroazo, od 1. do 10. maja

V tem duhu so rojeni ljudje, obrnjeni k tradicionalnim vrednotam. Živijo v strogem redu. Ker želijo delovati prilagodljivo, so pripravljeni prisluhniti vsakomur, čeprav vnaprej vedo, da ne bodo spremenili svojega mnenja. Čeprav imajo velik potencial, so preveč lenobni, da bi ga v celoti izkoristili. Težko pridobijo lastnino, a se trudijo, da bi družini zagotovili dobro življenje. So konformisti in ljubijo prednosti družinskega življenja, zato se poročijo zgodaj. Do otrok imajo več različnih zahtev, od njih pričakujejo uresničitev lastnih neizpolnjenih sanj. Do partnerja so posesivni in ljubosumni, nenehno živijo v strahu, da bodo izdani in zapuščeni.

Duh Aharp, od 11. do 20. maja

Ljudje, rojeni v tem desetletju, so občutljivi za dostojanstvo in moralo. Najpomembneje jim je, da imajo drugi o njih dobro mnenje, zato se nikoli ne spuščajo v kompromisne situacije. Vsaj ne javno. Njihovo skrivno življenje je druga zgodba. Zato nenehno živijo v strahu, da bodo izdani, odkriti in osramočeni. So praktični in niso sentimentalni, zato se znajo zelo dobro organizirati življenje. Ne prenašajo neumnosti in predrznosti. V konfliktih bodo trmasto zagovarjali svoje mnenje, tudi če se motijo. Zanje ima resnica samo eno plat, in to je njihov lastni interes. V zakon vstopijo iz praktičnih razlogov, ki jih vodi predvsem razum.

Duh Tezogar, od 21. do 31. maja

Ljudje, rojeni v desetdnevju Tezogarja, sanjajo o slavi. Redko so lahko zadovoljni s povprečjem, zato na določenih področjih izstopajo. Ker imajo res veliko potenciala za nekaj takega, njihova pričakovanja niso nerealna – težave nastanejo, ko spoznajo, da je za to potrebno veliko časa in potrpljenja. Ne gre za lenobo, ampak so preveč muhasti, prenagljeni in se ne morejo osredotočiti na eno idejo. Zato se v življenju obnašajo kot vrabčki: skočim sem in tja in vsega po malem. Pri dejanjih jih včasih žene pohlep, zato lahko preživijo čas s komer koli, če mislijo, da jim bo to koristilo. Svojemu partnerju običajno niso preveč zvesti.

Duh Varazua, od 1. do 10. junija

Ljudje, rojeni v času vladavine duha Varazua, se štejejo za najboljše in najbolj sposobne. Niso preveč samokritični in se nikoli ne bodo resno spraševali, ali imajo res prav. Ko so sami, se počutijo precej dobro in pričakujejo, da se jim bodo drugi prilagodili. So pretirano nasilni in nagnjeni k konfliktom. So živčni in nepotrpežljivi, vedno se jim mudi in želijo narediti vse naenkrat. Z lahkoto se razjezijo. Kljub temu se z veseljem žrtvujejo za svojo družino in ljubljeno osebo, saj menijo, da je njihova dolžnost prevzeti najtežje naloge. So dobra podpora v težkih časih in niso lažni moralisti.

Duh Tepizatozoa, od 11. do 21. junija

Tepizatozoa ustvarja strastne upornike, ki večno iščejo neko namišljeno pravičnost. To so ponosni borci egoistične narave, ki želijo biti razvajani in polaskani. Imeti prav, kjerkoli in v odnosu do kogar koli, je imperativ njihovega obstoja. Strinjajo se lahko le z ljudmi, ki razmišljajo enako kot oni, in ker jih je malo, se najbolje razumejo sami s seboj. Ko se ne zavedajo svojih pomanjkljivosti, lahko slabo vplivajo na okolje. V poslu znajo dobro izkoristiti slabosti drugih ljudi. V ljubezni so včasih nestanovitni, v družbi pa prijetni, radi imajo sproščena druženja in so vedno pripravljeni na uživanje.

Duh Sotis, od 22. junija do 1. julija

Za ljudi, rojene v tem obdobju, so v življenju najpomembnejši prijatelji, druženje in zabava. So spontani, prijetni in prijazni, uživajo v dobri zabavi, radi imajo modo in vedno bodo tam, kjer se kaj dogaja. Izogibajo se obveznostim, zato bodo naredili le tisto, kar je nujno. Ko pa najdejo nekaj, kar jih res zanima, so sposobni pridno delati in dosegati zavidljive rezultate z združevanjem lepega s koristnim. V življenju jih spremlja sreča, zato brez posebnega truda zlahka dobijo denar. Ko jih nekdo kritizira, so trmasti. V partnerju cenijo slog in inteligenco. Prijateljem in družini so zvesti. Po potrebi so izjemno pogumni.

Duh Sit, od 2. do 11. julija

Sit daje svojim varovancem inteligenco in sposobnost krmarjenja po življenju. Ljudje, rojeni v tem obdobju, niso teoretiki, njihov pristop k problemom je predvsem praktičen. Ko se znajdejo v težki situaciji, pristopijo k temu, kot da je to naloga. Ko bodo dobro premislili in preučil problem, bodo brez nepotrebnega odlašanja izbrali najboljšo rešitev. Nimajo navade "potiskati" čustev v nekaj, kjer je treba razmišljati in delovati logično. Na srečo se jim, ko tvegajo, ni treba bati, da bi kaj izgubili. V ljubezenskem življenju jih bolj kot dejanske lastnosti izbranca privlači fizični videz, zato so nad partnerjem hitro razočarani.

Duh Tuimis, od 12. do 22. julija

Ljudje, rojeni v tem obdobju, so kompleksni in občutljivi. Zanje je življenje zapletena uganka in veljajo za poklicane in izbrane, da razpletajo to skrivnost. Zato nekateri hodijo po svetu in delijo nasvete. Nenehno jih skrbi usoda človeštva. Pri delu pogosto izvajajo nenavadna stvari, ki povzročajo začudenje drugih ljudi. Po naravi so miroljubni, ne marajo nasilja, hrupa in vulgarnosti. Svoje prijatelje pogosto finančno podpirajo tako, da jim posodijo denar. V svojih čustvih so prilagodljivi in ​​sočutni, zato ostanejo s partnerjem tudi takrat, ko ga nehajo ljubiti.

Duh Ahruimes, od 23. julija do 2. avgusta

Ahruimes oblikuje nečimrne borce, pripravljene braniti svojo čast do zadnjega diha. Borba in zmaga za vsako ceno je njihov moto in ni pomembno, za kaj in za koga se borijo. Navdušeni so nad akcijo – najprej akcija, potem pa slava. Okus slave je zanje sladek in neustavljiv. So brezkompromisni, navadno jih ne zanimajo mnenja drugih. Privlačijo jih visoki položaji, na poti do cilja pa se ne ničesar ne bojijo. Obožujejo udobno življenje in telesne užitke, razkošje in zabavo, da so v središču pozornosti. Ko imajo družino, jo varujejo in finančno dobro skrbijo zanjo.

Duh Sitaker, od 3. do 13. avgusta

Duh Sitaker daje ljudem zvesto in velikodušno naravo, skrbno naklonjenost do družine, prijateljev in znancev. A vse to pod pogojem, da se spoštuje red. »Jaz sem prvi, potem pa ostali,« običajno pravijo. Če se s tem sprijaznimo, občutimo njihovo velikodušnost, če pa ne, se jim raje umaknimo s poti. So konservativni, a tudi prodorni, ne govorijo veliko, zato uspeh dosegajo bolj z dejanji kot z besedami. Življenjskega sopotnika iščejo v višjih družbenih slojih. Do svojih otrok so zahtevni: čeprav jim veliko dajo, pričakujejo, da bodo otroci izpolnili njihove ambicije.

Duh Furnizi, od 14. do 23. avgusta

Ljudje, rojeni v Furniziju, imajo v življenju dve ljubezni. Prva je ljubezen do duhovnega, čistega in vzvišenega, druga pa je materialna. Ti dve ljubezni je težko uskladiti in doživeti hkrati. Težko, čeprav ni nemogoče. Samo najboljše je dovolj dobro za to elito. Toda težava je v tem, da vse zahteva žrtvovanje. In žrtvovanje ni nikoli prijetno, saj poleg idealizma zahteva tudi pogum. Zato v strahu, da bi izgubili pridobljeno, čakajo na boljše dni, boljše čase in boljše priložnosti. Ker niso pripravljeni ničesar izgubiti. Vedno jim ostanejo kompromisne rešitve za tolažbo – in to je tisto, kar najbolj sovražijo.

Duh Tumis, od 24. avgusta do 2. septembra

Ljudje, rojeni v času vladavine duha Tumisa, imajo ustvarjalne misli, v sebi pa gonilno silo, s katero obvladujejo svoje instinkte. Njihovi notranji mehanizmi so prilagojeni nenehnemu boju proti zlu, umazaniji, zlobi in krutosti človeške rase. So umirjeni, urejeni in točni ter izjemno predani svojemu delu, ki ga opravljajo brezhibno. Odgovarja jim individualno delo, pri katerem lahko do najvišje mere razvijejo svoje sposobnosti. V medosebnih odnosih so zadržani in potrebujejo nekaj časa, da se sprostijo in pridobijo zaupanje v drugo osebo. S partnerjem imajo čuten in iskren odnos. Čeprav izpolnjujejo obveznosti do svojih otrok, jih pogosto ne razumejo.

Duh Topitus, od 3. do 12. septembra

Ti ljudje so pretirano previdni in premišljeni, nagnjeni k primerjavam in analizam. Imajo bujno domišljijo in veliko želja, a se bodo težko prepustili svojim navdihom, če ne bodo prej dobro preverili njihovo kakovost. Zato se jim dobre priložnosti izmikajo, ne da bi jih niti poskušali doseči. Pomirjeni z življenjem so sposobni živeti brez večjega vznemirjenja. So diskretni, ne marajo ogovarjanja in znajo hraniti skrivnost. Imajo spretne roke in veliko potrpljenja. Ko se poročijo, ostanejo poročeni ne glede na kakovost skupnega življenja. A v formalnem razmerju ne vidijo ovire za minljive avanture, ki jih uspešno skrivajo.

Duh Aput, od 13. do 22. septembra

Za ljudi, rojene v Aputu, je značilna sposobnost vlaganja ogromne energije v tisto, kar so se odločili doseči. Po potrebi lahko delujejo mehansko in popolnoma odpravijo čustva, če motijo ​​nalogo. Čeprav so na poti do poslovnega uspeha pripravljeni na potrpežljivost in prilagajanje, ne morejo delati pod pritiskom, saj v tem primeru postanejo živčni in nestrpni do sodelavcev. Nezadostni sami sebi so vedno v dilemi, ali bi lahko svoje naloge opravili bolje ali drugače. Od življenjskega sopotnika pričakujejo enako angažiranost in uspeh, sicer ga omalovažujejo. Do svojih otrok so strogi.

Duh Zerukut, od 23. septembra do 2. oktobra

Duh Zerukut daje ljudem pošteno, pravično in uravnoteženo naravo. Ti ljudje se pogosto obotavljajo, kako ravnati v dani situaciji, saj se težko odločijo za eno stvar, ko vedo, da ne morejo ugoditi vsem. Morda jim pri tem lahko pomaga tihi glas vesti, ki je znak, da bi morali prisluhniti svoji intuiciji in ne razumu, ki jim zagotavlja le navidezno objektivnost. Šele ko spoznajo, da nič ni idealno, lahko dosežejo popolno notranjo harmonijo. Predvsem so ti ljudje pošteni, zato svojo kariero gradijo izključno na lastnih zaslugah. Za partnerja iščejo neodvisno in inteligentno osebo, ki jih bo razumela in spodbujala ter s katero bi lahko zgradili prijateljski odnos.

Duh Aterihizis, od 3. do 12. oktobra

Ljudje, rojeni v tem času, so humani in polni razumevanja do drugih. Njihova največja težava je, da se prestrašijo, ko se znajdejo pred izbiro. Zaobidejo odločanje in se z veseljem prepustijo vodenju nekoga drugega, pa čeprav je to lahko slabo. Konflikt med subjektivnim in objektivnim, ki poteka v njih, nenehno blokira želje po katerem koli položaju. Posledično zelo spoštujejo avtoriteto drugih in se odlikujejo v poklicih, ki zahtevajo red in hierarhijo. Imajo razvit občutek dolžnosti, so resni, potrpežljivi in ​​odgovorni. Ker so precej odvisni od okolja, je možno, da njihovo življenje poteka tako, kot si drugi želijo. Ker so družabni in željni pozornosti, ne morejo živeti sami, imajo pa visoka merila pri izbiri partnerja.

Duh Arpion, od 13. do 22. oktobra

Te ljudi privlači lepota v vseh njenih oblikah. Skozi življenje se trudijo, da ne opazijo ničesar grdega, neodgovornega in surovega. Prepustijo se svoji čutnosti in domišljiji, zase vedno izberejo le najboljše. Prepuščajo se svojim strastem in ne razmišljajo preveč o čustvih drugih ljudi. Razen svojega dela ničesar ne jemljejo dovolj resno in se izgubijo v površnosti. Če jim gre v življenju kaj narobe, pogosto postanejo teatralni. V partnerstvu jih lahko obdrži razumna oseba, ki jih zna voditi in jim pustiti dovolj svobode.

Duh Sentacer, od 23. oktobra do 2. novembra

Duh Sentacer daje ljudem močno osebnost in magnetno privlačnost. Neomajno dosegajo cilje, ki so si jih zamislili, in ne priznavajo nobenih ovir. Niso sentimentalni in so lahko po potrebi kruti. Čeprav jim na splošno uspe finančno dobro poskrbeti zase, zasluženi denar neradi porabijo, niti za lastne užitke. Redkokdaj sklepajo trajna prijateljstva, študirajo, analizirajo in nenehno iščejo skrite motive v vsaki zvezi. Nagnjeni so k depresiji in osamljenosti. V partnerskem odnosu jim je bolj pomembna fizična privlačnost. Ne obremenjujejo se s čustvi, a ne odpustijo nikomur, ki jih zavede.

Duh Tepisenti, od 3. do 12. novembra

Ti ljudje so impulzivni. Pogosto spreminjajo razpoloženje, obnašajo se kot nenadna nevihta – gredo iz ene skrajnosti v drugo, iz evforije v depresijo. Nimajo dovolj potrpljenja, da bi prisluhnili mnenju drugih ljudi, tudi če se zavedajo, da bodo s tem naredili več škode kot koristi, in da si bodo tako ustvarili sovražnike. Imajo veliko intelektualnega potenciala, zato, če se naučijo pozitivno usmerjati svojo energijo, lahko dosežejo zavidljive rezultate. Ko naletijo na osebo, ki jim je všeč, so se pripravljeni dolgo in domiselno boriti za njeno naklonjenost. V odnosu do otrok so zahtevni in nagnjeni k pridigam in moraliziranju.

Duh Senciner, od 13. do 22. novembra

Ljudje, rojeni v tem desetdnevju, so privlačni in brez predsodkov. Njihova stališča so jasna in prečiščena, ne prenašajo lažnega moraliziranja, primitivizma, zavisti in ogovarjanja. Čutijo, da ima vsak svojo življenjsko pot in se ne počutijo poklicane, da bi koga sodili. Namesto da bi nekoga obsojali, mu bodo vedno poskušali nuditi pomoč in razumevanje. Včasih se počutijo nerazumljene, kar jih zlahka in hitro užali. Skozi življenje jih žene bolj strast kot razum, zato pogosto trpijo, ker si za partnerje izberejo napačne ljudi. Od partnerja pričakujejo, da jim bo popolnoma predan in da bo v vseh pogledih skrbel zanje. Do otrok so obzirni, radodarni in spodbudni.

Duh Erenio, od 23. novembra do 1. decembra

Ljudje, rojeni v tem obdobju, so po naravi tekmovalni in se radi dokazujejo. Čeprav želijo biti v vsem najboljši, zelo cenijo poštenost in pozitivno konkurenco. Niso zavistni in iskreno občudujejo boljše in uspešnejše od sebe, pri tem pa se poskušajo od njih česa naučiti. So radovedni, prilagodljivi in ​​odprti za vse možnosti. Z veseljem pomagajo ljudem, a za to pričakujejo pohvalo in priznanje. Zgodi se, da so tu in tam razočarani nad prijatelji, ker izkoriščajo njihovo velikodušnost in dobro voljo. V ljubezni so svobodni in neodvisni. Bežijo pred čustveno navezanostjo. Poroka je zanje nujno zlo, do otrok so enakopravni in prijateljski.

Duh Sagen, od 2. do 11. decembra

Ljudje, rojeni v Sagenu, imajo radi družabno življenje, spremembe, pustolovščine in vse, kar jim omogoča, da se umaknejo iz vsakdanje rutine. Idealno življenje si predstavljajo kot kombinacijo nenehnih izzivov in izletov v neznano. Čeprav delujejo brezskrbno in celo nepremišljeno, ne bodo nikoli tvegali, če niso prepričani, da se bodo iz tega izvlekli. V vseh življenjskih situacijah so optimistični, zato so zaradi svoje notranje moči kos vsemu, kar se jim zgodi. Z veseljem pomagajo drugim, znajo pa tudi prositi za pomoč, ko jo potrebujejo. V ljubezni so nagnjeni k melanholiji, vedno iščejo idealnega partnerja. Lahko se poročijo tudi iz interesa, saj je materialna varnost na prvem mestu in so nesrečni, če živijo v revščini.

Duh Kenen, od 12. do 21. decembra

Duh Kenen daje ljudem, rojenim v tem obdobju, preprost in dostopen značaj, s katerim osvajajo vse okoli sebe. So pošteni in se zavedajo, da niso idealni in ne poskušajo biti. Iskreno priznavajo svoje pomanjkljivosti in slabosti ter tako izzovejo naklonjenost okolice, ki jih sprejema takšne, kot so, jim pri tem pomaga in jim odpušča napake, ki jih delajo iz nemoči. Pri svojem delu niso posebej ambiciozni. Ker so lahko nestanovitni in pogosto spreminjajo svoje področje zanimanja, bi bilo najbolje, da se ne zanašajo na lastne poslovne instinkte, saj so pri tem običajno slabi. V zasebnem življenju so humani, veseli in odprti. Nasprotni spol jih ima rad in se vanje zlahka zaljubi, ker so lepi, prijetni, zgovorni in realistični.

Duh Tumes, od 22. do 31. decembra

Ti ljudje so uspešni v različnih družbenih vedah, kjer si lahko pridobijo slavo in bogastvo. Zanje je pomembno, da poudarijo lastno osebnost in dokažejo svoje sposobnosti na področju, s katerim se ukvarjajo. A pri tem se je treba paziti nečimrnosti, saj lahko hitro izgubijo vse, za kar so delali. Zasluženi denar velja za status in tudi prijatelje včasih ocenjujejo glede na njihov finančni položaj. Pogosto se naveličajo nepomembnih malenkosti, za katere zapravljajo veliko časa in energije. Ko se zaljubijo, se lahko izgubijo in iz sebe delajo norca. S svojim zakoncem ustvarijo odnos, ki je koristen za oba. V vzgojo otrok vlagajo veliko truda in so ponosni na rezultate.