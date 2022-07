Natančna numerološka napoved za julij: nepričakovan klic bo spremenil vse

Da bi si lahko prebrali natančno julijsko numerološko napoved, morate izračunati število svoje osebne življenjske poti. To storite tako, da seštejete vsa števila datuma rojstva in zmanjšajte na enomestno število. Na primer: če ste rojeni 10. avgusta 1989 – 1+0+8+1+9+8+9 = 36. Nato ti dve števili ponovno seštevate, dokler ne pridete do ene števke – 3+6 = 9. Število vaše osebne življenjske poti je torej 9.

Število 1

Čas je, da se resno posvetite svojim dolžnostim in odgovornostim. Prevzemite odgovornost za opravila doma, v svoji karieri in v svoji skupnosti. Organizirajte si zasebno življenje in kariero. Začnite projekte, ki vam bodo izboljšali življenje, na primer popravila doma ali urejanje okolice. Nekateri vaši prijatelji ali sorodniki potrebujejo pomoč. Verjetno gre za mlajšo osebo, ki še ni našla stabilnosti in smisla v svojem življenju. Ta mesec vam lahko prinese odlične karierne priložnosti. Osredotočite se na doseganje svojih ciljev. Ključna sta disciplina in trud. Na ljubezenskem področju se stvari spreminjajo na bolje.

Število 2

Imate priložnost spremeniti svoja stara stališča o življenju ali ljudeh. Možna sta prijetno potovanje in več sprostitve, piše portal alo.rs. Nepričakovan telefonski klic lahko pozitivno spremeni vaše načrte. Ta mesec lahko sprosti vašo divjo stran, še posebej ko gre za družabno življenje in romantične odnose. Julij je letos za vas najbolj dinamičen mesec, vrnitev osebe iz preteklosti bi lahko dodatno vplivala na spremembe na ljubezenskem planu. Delajte nove korake v službi, vendar se zavedajte, da vsega pravzaprav ne morete nadzorovati.

Število 3

V službi se vaše obveznosti povečujejo, ego pa blokira napredek. Vse slabo, kar se zgodi v službi, bo v pozabo potisnilo pozitivno stanje doma in na ljubezenskem področju. Nekaj ​​svojega časa in energije boste morali žrtvovati, da bodo razmere v vašem osebnem življenju še naprej dobre. V drugi polovici meseca se bodo zgodile spremembe, ki bodo posledica naključnega srečanja na družabnem dogodku. Ta sprememba lahko temelji na romantičnem srečanju in lahko vpliva na vaš življenjski položaj. Možno je tudi nepričakovano potovanje.

Število 4

Prišel je čas, da se soočite s pomembnimi odločitvami, ki bodo v prihodnosti vplivale na vaše življenje in življenja vaših najdražjih. Vaš strah izvira iz vaše neodločnosti in negotovosti pri odločitvah. Zaupajte svojemu srcu in intuiciji. Čeprav vaša kariera in finance ta mesec niso na prvem mestu, je možno, da boste delali načrte za prihodnost. Pripravite se na dolgoročne cilje, vendar počakajte, da jih uresničite.

Število 5

To je lahko zelo dobičkonosno obdobje, za svoj trud boste prejeli nagrade. Vse zadeve, povezane z denarjem, je dobro obravnavati zelo previdno. Velika verjetnost je, da se bodo razmere julija spremenile na bolje. Če ste modri in previdni, lahko občutno povečate stanje na računu. Ta mesec prinaša tudi močna čustva v osebnih odnosih, tako pozitivna kot negativna. Zaposleni boste težje uravnovesili odnos s partnerjem, težave pa boste še naprej potiskali pod preprogo. Nasvet je, da ste odprti, strpni, prizanesljivi in ​​da se vzdržite obsojanja. Samski lahko v poslovnem okolju spoznate nekoga posebnega.

Število 6

Zdaj je pravi čas, da pogledate vase in prepoznate svoje potrebe in želje. Opustite vse, kar ste prerasli, vključno z ljudmi, situacijami, materialnimi stvarmi – vsem, kar vam ne prinaša več veselja. Verjetno boste doživljali globoka čustva, kot sta nostalgija in melanholija. Lahko se tudi počutite izčrpane. Očiščenje in zdravljenje poteka na zelo globoki osebni ravni. Ne zavedate se popolnoma vsega, kar se dogaja, zato boste drugim težko izrazili svoja čustva. To je tudi dober čas za finance. Lahko dobite plačilo ali izterjate stare dolgove. Pomanjkanje samozavesti in dvom vase vam preprečujeta, da bi našli novo ljubezen.

Število 7

Obstaja velika verjetnost, da boste stopili iz cone udobja. Morda celo razmišljate o spremembi kariere ali ustanovitvi lastnega podjetja. Morda boste čutili željo po slikanju, pisanju ali izražanju na kakšen drug ustvarjalni način. Seveda sprejmite izziv. Če še niste v razmerju, lahko nekoga spoznate, a ta odnos, čeprav intenziven in strasten, morda ne bo trajal. Julij je mesec, ki bo prinesel priložnosti za druženje z novimi znanci na družabnih dogodkih. To so odlične priložnosti za navezovanje trajnih stikov, ki vam bodo pomagali pri vaši karieri in drugih prizadevanjih.

Število 8

Vaš uspeh pri delu bo neposredno vplival na vašo prihodnost. Morda vas bodo vznemirili novi izzivi in ​​večja obremenitev, a se jim boste uspešno uprli. Romantika bo močna, vendar jo je treba izločiti iz delovnega okolja, česar morda ne bo lahko storiti. Morda boste imeli priložnost iti na koncert ali drug glasbeni dogodek, in zaradi vaše povečane občutljivosti se bo ta izkušnja izkazala za zelo terapevtsko. Razmislite o poskusu koristnih praks, kot so zdrava prehrana, masaža ali nova vadba. Preživite čim več časa v naravi.

Število 9

Možna je menjava kariere, vendar bo šlo vse tako, kot ste si zamislili. Ste ustvarjalni in imate odlične ideje. Pripravljeni ste tvegati iz enega razloga – potrebujete spremembo. Vaše čustveno stanje bo nekoliko burno, zaradi česar boste slabe volje. Poskusite se izolirati in bodite nekoliko v samoti, da uredite svoje misli in občutke. Počitnice potrebujete bolj kot kdaj koli prej. To je pravi čas, da si napolnite baterije.