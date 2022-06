Astrološka napoved za drugo polovico leta 2022: ta znak čaka res velika sprememba

Kaj zvezde vašemu astrološkemu znaku napovedujejo za preostanek leta 2022? Berite dalje.

Dvojčka

Če ste imeli v prvi polovici leta finančne težave, bo tega zdaj konec. Vendar ne začnite pogajanj o plači pred julijem. Prav tako je zdaj pravi čas za vlaganje v nekaj večjega. Toda izbirajte previdno, saj mora biti nekaj smiselnega, nekaj, kar vam bo v prihodnosti koristilo.

Rak

Čaka vas turbulentna druga polovica leta. Doživeli boste številne vzpone in padce na mnogih področjih svojega življenja. Pri ljubezni boste morali premagati veliko oviro, nekaj se bo spremenilo tudi v vaši službi. Morda boste napredovali ali pa boste morali zapustiti svoje delovno mesto. A na koncu bo vse v redu in vse krize boste uspešno premagali. Poskrbite za svoje zdravje, ne odlašajte s pregledom pri zdravniku.

Lev

Ne poskušajte vedno vsega narediti sami. K stvarem pristopite nekoliko bolj sproščeno in včasih odgovornost prepustite drugim. Takoj boste bolj sproščeni, kar je dobro za vaše zdravje. Prav tako namenite več časa ljubezenskemu življenju, namesto da bi se osredotočali samo na delo. Letos vas namreč čaka še eno presenečenje. V vaše življenje bo prišla oseba, ki vas bo zelo osrečila.

Devica

Vaše finance se bodo v drugi polovici leta izboljšale, pišejo na portalu najzena.rs. Lažje boste zadihali. Preostanek leta pa prinaša nekaj negativnega. Nekaj ​​bližnjih vas bo zapustilo. To bo za vas hudi udarec. A vseeno se lahko sprostite, saj se bodo v vaše življenje spet kmalu vrnili.

Tehtnica

Letos boste spoznali nekaj novih ljudi, ki bodo verjetno ostali v vašem življenju še zelo dolgo. Še vedno pa morate ohranjati stare stike, saj jih sicer tvegate, da jih za vedno izgubite. Posebno pozornost posvetite svojim družinskim članom. Lahko bi jih razočarali, če jim boste odrekli pozornost. Pazite na svojo prehrano.

Škorpijon

Zdaj je čas za ustvarjalnost – posvetite se tudi svojemu hobiju. Vse ustvarjalno, v čemer uživate, bi moralo postati del vašega življenja. Vendar morate še vedno ohranjati ravnovesje. Vsekakor ne smete zanemariti svojega dela, saj vas to lahko drago stane. Imejte odprte oči, še posebej tik pred koncem leta.

Strelec

Če ste samski, bo prav letos v vaše življenje vkorakala prava oseba. A ne bo samo veselo, tudi naporno in živčno bo. Če pa se tega lotite z veliko energije, potem boste premagali vse ovire in vse bo poplačano. Kar zadeva delo in zdravje, bo vse minilo brez večjih presenečenj.

Kozorog

Čaka vas selitev ali prenova vašega doma. Prav tako lahko pričakujete spremembe, ko gre za vaš krog prijateljev. Morda se boste v prepiru razšli z nekaterimi ljudmi. Potem bi jim morali dovoliti, da se vrnejo v vaše življenje. Zdaj je namreč čas, da zapustimo staro, se odpremo, odpustimo in ustvarimo novo srečo. Enako velja za ljubezensko življenje.

Vodnar

Se spoznate na tehnološke stvari? Ali na poučevanje? Potem ne bi smeli dolgo oklevati. Naj bo vaša strast vaše delo. Mogoče bi lahko delali na področju informatike ali pa na družbenih omrežjih. Poskusite se vzdržati investicij. Najverjetneje se boste namreč odločili napačno. Dobro bi morali poskrbeti za svoje finance, še posebej pred koncem leta. Pazite na hrbet in kondicijo – telovadite. In to redno, ne enkrat na dva meseca.

Ribi

To bo še eno spektakularno leto za vas. V karieri vas čaka nekaj velikega. Preprosto morate tvegati in izkoristiti priložnosti, ki se vam pojavijo. Nasvet: razjasnite, kaj vam je pri delu pomembno. Odkrito bi se morali pogovarjati o povečanju plače ali zamenjavi službe. Potem nič ne bo oviralo vašega uspeha. Kar se tiče ljubezni, ne bo večjih sprememb. Če ste samski, se lahko proti koncu leta na videz neškodljivo spogledovanje spremeni v nekaj resnejšega.

Oven

Letos se bo v vašem življenju zgodila velika sprememba. Lahko je na primer otrok ali novi partner. Vsekakor bo to nekaj velikega. Poleg tega se bodo vaše sanje končno uresničile. Morda že dlje časa načrtujete zamenjavo službe ali ustanovitev lastnega podjetja. Ste si morda vedno želeli napisati knjigo ali biti ustvarjalni? Zdaj imate idealno priložnost, da svoj projekt uresničite.

Bik

Je v vašem življenju že dolgo nekdo, ki vam dela več škode kot koristi? Zdaj je skrajni čas, da pobegnete od te osebe. Ne potrebujete je. Poleg tega lahko pričakujete veliko spremembo glede stanovanja ali hiše. To je lahko na primer selitev, gradnja hiše ali nakup nepremičnine. Morda je to vaš novi začetek, ki ste ga tako dolgo čakali.