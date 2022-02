Natančen horoskop za marec 2022: ta znak bo šel skozi največje preizkušnje

Kaj vam astrologi napovedujejo za marec? Poiščite svoj astrološki znak in ugotovite, kaj vas čaka.

Oven

Za ovne bo to mesec izzivov in težkih trenutkov. Delati boste morali na osebnih odnosih z ljudmi, ki so vam blizu ali so vam bili blizu, a so se medtem oddaljili. Če se vam zdi, da vam gre vse dobro, se boste v drugem tednu marca prepričali, da ni ravno vse tako, kot ste si mislili. Ravno ko se boste umirili in pomislili, da vam gre vse kot po maslu, se bodo zgodili kakšni dogodki, ki vas bodo upočasnili in zadeve obrnili na glavo. Nekateri ljudje, od katerih ste pričakovali podporo, bodo odšli, ko jih boste najbolj potrebovali, in s težavami se boste morali soočiti sami.

Ko gre za ljubezen in spremembe na ljubezenskem področju, vam bo druga polovica meseca prinesla težko pričakovano spremembo. Če vas je do zdaj vsaka nova ljubezenska dogodivščina razočarala in ste že bili blizu odločitvi, da ostanete sami, vas bo ena oseba, ki ste jo komaj spoznali, popolnoma očarala. Na začetku se boste pretvarjali, da vaša čustva niso tako močna, s časom pa jih ne boste mogli več skrivati, pišejo na horoskopskiznakovi.com.

Bik

Začetek meseca bi se moral začeti preprosto in počasi, a bo prišlo do komplikacij. Nekaj napačnih odločitev vas bo popeljalo na popolnoma napačno pot in namesto da bi bili bližje cilju, vas bo odneslo še dlje stran, s tem pa si boste nakopali dodatne obveznosti.

Stvari v službi ne bodo najboljše, saj imate navado, da vsak pogovor s kolegi spremenite v prepir, ker menite, da najbolje veste. Morali boste požreti svoj ponos in se zavedati, da niste vsemogočni in da morate sprejemati nasvete kolegov, ki so v tej službi dlje od vas in so tam, da vam čim bolj pomagajo. Ne morejo pa vam pomagati, če tega ne sprejmete.

A ni vse tako črno. V tretjem tednu marca se boste uživali s prijatelji, takrat boste lahko pozabili na marsikatero poslovno težavo in se boste lahko sprostili. Med tem druženjem je možnih nekaj novih poznanstev, vi pa boste izžarevali pozitivno energijo in karizmo, ki se ji mnogi ne bodo mogli upreti.

Dvojčka

Ta mesec ne boste imeli kaj dosti miru, za to je rezerviranih le prvih nekaj dni, po tem obdobju pa vas čakajo burni pogovori ter pogajanja, ne glede na to, za kateri vidik vašega življenja gre. Z ljubljeno osebo se morate iskreno pogovoriti o tem, v katero smer gre vaš odnos, saj vidite, da ste nekoliko skrenili s poti. Če ne želite, da ta zveza propade, morate vložiti svoj trud in čas.

Finance trenutno niso na vaši strani in primanjkuje vam denarja, ne glede na to, kako se trudite biti varčni in kupujete samo tisto, kar potrebujete. Tako bo biti v prihodnosti. Poskušali boste najti dodaten vir zaslužka, vendar trenutno niste pripravljeni na dodatne obveznosti. Če si boste nakopali novo delo, boste pregoreli in izgubili vso energijo.

Vaše zdravstveno stanje bo stabilno, vendar ga ne jemljite za samoumevnega. Znebiti se morate nekaterih slabih navad, ki so spet postale sestavni del vašega življenja. Nekaj ​​časa ste bili na pravi poti, a takoj, ko se razjezite, spet posežete po njih.

Rak

Ko boste v službi, si boste želeli biti doma. Ko boste doma, ne boste imeli miru pred prevelikimi obveznostmi in gospodinjskimi opravili, katerih glavni organizator ste. Ne boste imeli dovolj pomoči bližnjih, a boste za to delno krivi sami, saj ste želeli prevzeti odgovornost. Videli boste, kako težko je in kako dobro bi bilo, če bi si lahko spočili, a bo prepozno. Drugi bodo mislili, da ste vi zadolženi za to in ne bodo razmišljali o tem, da bi vam vsaj pri nekaterih stvareh nudili podporo in pomoč.

Možne so bolečine v hrbtu, lahko pa tudi okužba oči. Te vam povzročajo težave že nekaj časa. Sprva boste domnevali, da gre za alergijo, vendar vaši simptomi ne bodo minili, zato morate poiskati zdravniško pomoč. V službi preveč sedite in pomanjkanje aktivnosti povzroča bolečine v ledvenem delu, vendar preprosto nimate časa za ukvarjanje s športom ali rekreacijo.

Lev

Prvi teden tega meseca odpira vrata številnim poslovnim priložnostim. Če se jim boste dovolj posvetili in se angažirali, boste te priložnosti izkoristili na pravi način. Mlajši sodelavci, ki so se pravkar zaposlili, se želijo dokazati, z njimi boste imeli konkurenco, vendar jim boste pokazali, kaj zmorete, čeprav morate priznati, da imajo več energije kot vi, kar je razumljivo, imajo več motivacije in želje po uspehu.

Nekje sredi meseca je možen izlet, in sicer povsem nenačrtovano, dobro pa bo, da se odpravite za nekaj dni in si oddahnete od vsakodnevnih obveznosti. Na pot se bo odpravila majhna skupina ljudi in vsi vam bodo izjemno prijetni, vaša energija bo sovpadala z njihovo in vse to bo vodilo v prijetno in sproščeno preživljanje prostega časa. Ko se vrnete, boste polni pozitivne energije in imeli boste več moči, da se boste posvetili novim poslovnim obveznostim in delovnim nalogam.

Zdravstveno stanje ni na najboljšem nivoju, vendar ste zadovoljni. Ne čutite bolečin in imate energijo, kar vam je trenutno najpomembnejše. Konec meseca se lahko pojavijo nekateri znaki utrujenosti, če traja, je najbolje, da se posvetujete z zdravnikom, ki naj vam svetuje, kaj morate spremeniti pri svojih vsakodnevnih aktivnostih, da utrujenost preženete. Zaužijte dovolj tekočine, da preprečite dehidracijo.

Devica

Pripravite se na številna praznovanja in nekaj rojstnih dni v tem mesecu, kar bo dodatno obremenilo vaš proračun, vendar boste imeli priložnost videti nekaj dragih ljudi, ki jih niste videli več mesecev. To bo prava priložnost za srečanje s prijatelji ter bližnjimi in daljnimi sorodniki.

Po drugem tednu v mesecu se bo v službi zgodilo nekaj nepričakovanega in imeli boste priložnost, da končno pokažete, koliko ste vredni in koliko znate. Vaš nadrejeni bo prosil za oceno vaše delovne sposobnosti, da boste pripravljeni na podroben pregled, a ne skrbite, saj imate vse v malem prstu in na vašem delovnem mestu ne bo težav.

Obiskati boste morali zobozdravnika, čeprav je to eden vaših največjih strahov.

Tehtnica

Začetek meseca bo naporen, vendar je dobro, da imate dopust v drugi tretjini meseca. Odštevali boste dneve in ko bo končno prišel, se boste počutili bolje kot kdaj koli prej. Preprosto se ne boste mogli spomniti, kdaj ste se počutili tako dobro, in uživali boste na dopustu kot še nikoli. Še vedno ne veste, kako dolgo bo dopust trajal, vendar se boste potrudili, da ga izkoristite maksimalno in na pravi način.

Vsak prosti trenutek boste želeli preživeti z ljubljeno osebo oziroma sami ob dobri knjigi ali filmu, in vsak telefonski klic vas bo spravil ob živce, vas dekoncentriral. Upali boste, da to ni še en od tistih nepomembnih klicev za srečanje ob kavi, ko bi vaši kolegi samo obrekovali druge. A vseeno bi bilo dobro, da se srečate s prijatelji za uro ali dve, drugače boste preveč sami. Morda boste sprva uživali v tem, a čez nekaj časa vam bo dolgčas.

Če se trenutno počutite bolje, to še ne pomeni, da bi morali popolnoma opustiti zdravila, ki jih jemljete, ne glede na to, ali gre za alergijo ali kakšno drugo zdravstveno težavo. Zdravilo jemljite tako dolgo, kot vam ga je predpisal zdravnik, sicer se bodo vaši simptomi vrnili v še močnejši obliki kot prej. Ne igrajte se s svojim zdravjem.

Škorpijon

V prvih dneh tega meseca boste želeli pobegniti na samotni otok. Vaš telefon bo zvonil, vsi vas bodo iskali in nekaj zahtevali od vas. Čeprav vam je v preteklem obdobju pomagalo veliko ljudi, niste pričakovali, da bodo vsi v tako kratkem času zaprosili za vašo pomoč. Nekatere boste žal morali zavrniti, in lahko se zgodi, da bodo vaši prijatelji zaradi tega jezni.

Vaši bližnji od vas pričakujejo preveč in resnice, da je včasih pretežko skrbeti tako za njihove kot svoje obveznosti, jim ne morete povedati. Nočete jih užaliti ali razjeziti in zato molčite, vso svojo živčnost pa usmerite na ljubljeno osebo. To za vas ni dobra rešitev, vendar trenutno ne morete postopati drugače. Morda boste kmalu imeli več poguma, da se borite zase in za svojo ljubezen, namesto da bi bili v službi drugih, ki so navajeni, da vse dokončate namesto njih.

Počutili se boste utrujene in izčrpane in jasno vam bo, da je za to kriv stres in nič drugega. Jeste zdravo, stresa pa se ne morete znebiti, vedno vas nekaj skrbi in vas je vedno strah, kar pa ni dobro za vas.

Strelec

Če ste v zvezi, je to pravo obdobje za vas. V ljubezni boste uživali tako, kot če bi bili na začetku zveze. Čustva bodo močna, tudi privlačnost bo na visoki ravni. S partnerjem se boste razumeli bolje kot kdaj koli prej in čas je, da si privoščite romantično potovanje, kjer boste sami in kjer vas nihče ne bo motil.

Konec tega meseca vas čaka velika sprememba na poslovnem področju. Vaši ljubljeni osebi ne bo všeč, da boste vse več časa preživljali v službi, vendar bo to vaša žrtev, da napredujete. Ne morete sedeti doma in napredovati v službi, vsi bi si to želeli, a je praktično nemogoče.

Čeprav domnevate, da vas najbolj pesti stres, je bolje, da vam to potrdi strokovnjak. Ne odlašajte več z odhodom k zdravniku, ampak zberite pogum in to rešite enkrat za vselej.

Kozorog

Če v tem mesecu ne boste uredili številnih nesoglasij z ljubljeno osebo, se bo vaša ljubezenska zveza končala. Iz tedna v teden in iz meseca v mesec težave pometate pod preprogo v upanju, da bodo izginile same od sebe, v resnici pa si delate medvedjo uslugo. Ko se težave kopičijo, se ne smete pretvarjati, da jih ni, ampak jih morate reševati, sicer se boste samo utrudili in izčrpali s številnimi prepiri in razpravami, tega pa si zagotovo ne želite.

Delali boste na sebi in opazili boste, da ste pri delu veliko bolj sproščeni in samozavestni. Samozavest je dobra lastnost vsakega poslovneža in poslovni partnerji to radi vidijo. V drugem tednu marca so možni manjši nesporazumi na delovnem mestu, a nič takega, česar ne bi mogli rešiti. Če kolegom pokažete, da ste nervozni, je to znak šibkosti, zato se izogibajte izbruhom čustev, še posebej v poslovnem okolju. Bodite mirni in umirjeni, to bo zmedlo nasprotnike, vi pa boste iz tega izšli kot zmagovalci.

Vodnar

Denar vam je trenutno najpomembnejši, a globoko v sebi veste, da je to napačna miselnost. Vendar se ne morete upreti, radi imate denar in želite ga imeti še več, za še več pa morate dodatno delati, s čimer vstopite v začaran krog. Vsega boste imeli kmalu dovolj, a dokler se to ne zgodi, delajte kolikor hočete, to ne bo nadomestilo nežnosti, ki jih najbolj pogrešate.

Vstop v nov cikel in drugi teden marca bosta pripeljala do stabilnosti na poslovnem področju in do več burnih dogodkov na ljubezenskem področju. V ljubezni ne boste nikoli našli miru, če se boste tako obnašali. Ne glede na to, kakšen je vaš videz, vaš ponos zavrača nasprotni spol in če želite, da se to spremeni, morate spremeniti pristop.

Druga dekada v mesecu vam prinese boljše zdravje in končno se boste počutili spočite, tako se niste počutili že nekaj tednov. To obdobje izkoristite za dober spanec in počitek. En podroben sistematski pregled vam ne bi škodoval, že dolgo ga odlašate in ker v drugi polovici meseca nimate toliko obveznosti, se malo posvetite svojemu zdravju.

Ribi

Ves mesec je izjemno ugoden za nove poslovne priložnosti in le od vas je odvisno, ali boste nove priložnosti izkoristili za kakšna nova poznanstva ali ne. Obiskali boste več dogodkov, kjer bodo velika imena iz vašega poslovnega področja, k spoznavanju pa morate pristopiti na eleganten in hladnokrven način, če želite pustiti dober vtis.

Če ste pripravljeni na ljubezensko avanturo, jo boste dobili. Ne glede na to, ali avantura postane resnejša ali ostane na ravni strasti in spogledovanja, je druga polovica marca odprta za nova čustvena poznanstva, sami pa boste lahko izbrali, s kom želite poskusiti nekaj novega. Kdo ve, morda vas čaka tudi kakšno romantično potovanje.

Vaše zdravje bo idealno, preprosto nimate časa biti bolni in brez energije, vaša služba in vaše ljubezensko življenje vam bosta dajala energijo in motivacijo, da se boste iz dneva v dan borili z vsemi možnimi prehladi in boleznimi, ki jih imajo ljudje okoli vas. Nadaljujte z zdravo prehrano in uživanjem vitaminov in mineralov ter se pazite prepiha in gaziranih pijač, nanje ste občutljivi.