Natančen horoskop starih Slovanov: do potankosti razkriva vaš značaj in usodo

Horoskop starih Slovanov je horoskop vztrajnega in ponosnega ljudstva, ki je tesno povezano naravo. Razdeljen je na obdobja po 10 dni. Poiščite svoj datum in rožo, ki vas zaznamuje, ter ugotovite, kakšno usodo vam je namenila.

Od 1. do 10. januarja, rumena narcisa

Ta cvet simbolizira poletje, toplino in odprtost. Kljub prvemu vtisu, da ste sramežljiva oseba, ki ne mara izstopati, imate drzen pristop do življenja. Vaša dejanja govorijo več kot besede in vedno si prizadevate izpolniti svoje ambicije. Za vas je najboljša razlaga tista, ki je najenostavnejša. Čeprav ste rojeni sredi zime, se raje izogibate hladnemu podnebju.

Od 11. do 20. januarja, repinec

Pogosto prevzamete več odgovornosti, kot jih lahko izpolnite, kar lahko da napačen vtis, zato bo okolica manj verjetno opazila vašo prijaznost. Zelo si prizadevate za pozornost drugih. Ste dober prijatelj in podpirate svojo družino. Imate razvit smisel za delovno etiko, vendar lahko preveč dela povzroči zdravstvene težave.

Od 21. do 31. januarja, laški smilj

Ste skromni, spremljanje modnih trendov in oblačenje po zadnji modi pa sta vaša obsesija. A prav zaradi te vaše obsedenosti lahko hitro postanete predmet ogovarjanja in ljubosumja. Ni se vam težko soočiti z »zlobnimi jeziki« in zlahka se izvlečete iz težkih situacij.

Od 1. do 10. februarja, bela omela

Ste zelo radovedni in dovzetni za vplive okolja. Ne bojite se tveganja, zato lahko osvojite tudi najbolj nedostopnega pripadnika/-co nasprotnega spola. Moški, rojen v znamenju bele omele, je znan po svoji lepoti in ženske jih obožujejo. Morate se ukvarjati s športom, ki vam bo pomagal vzdrževati fizično in psihično stanje.

Od 11. do 19. februarja, oleander

Ljudje, ki jim vlada oleander, so znani kot skromne lepotci in lepotice. Zdi se, da potrebujejo zaščito, vendar so se tudi sposobni upreti. So zelo pridni in vzdržljivi, imajo neizčrpen vir notranje moči. Njihov moto je »Kakor seješ, tako žanješ«.

Od 20. do 29. februarja, mimoza

Ste občutljivi – kot mimoza. Trpite zaradi življenjskih neuspehov in imate radi podporo in pohvale. Po drugi strani pa se zelo trudite za svoj »kruh« in ste se pogosto pripravljeni žrtvovati za dobro drugih. Ljudje se radi obračajo na vas po pomoč in znani ste po tem, da svojih prijateljev nikoli ne pustite na cedilu. Nagnjeni ste k srčnim napadom in želodčnim razjedam.

Od 1. do 10. marca, mak

Nemogoče se je braniti pred vašima lepoto in šarmom, in ko se pripadnik/-ca nasprotnega spola enkrat znajde v vašem objemu, ne more pobegniti. Življenje za vas ni lahko, pogosto zelo trnovo, a vedno se uspete izvleči in premagati vse stiske. Najpomembnejše je, da verjamete vase in v svoje sposobnosti, ki vam bodo pomagale do uspeha.

Od 11. do 20. marca, lilija

Vaši lastnosti sta subtilen šarm in prefinjena občutljivost. Vaše negativne lastnosti so muhavost, skrivnostnost in nepredvidljivost, kar lahko velikokrat zmede ljudi. Svoje ambicije ste pripravljeni doseči, ne glede na ovire, zato vam ljudje to celo zavidajo.

Od 21. do 31. marca, naprstec

Ste zelo odločna oseba, katere možgani delujejo z natančnostjo računalnika in najdete rešitve tudi za najtežje težave. Predvidevate lahko nekaj korakov naprej. Nepripravljenega vas ne morejo ujeti, a obstaja možnost, da bodo vaše umske sposobnosti sčasoma oslabele. Nagnjeni ste k hudim glavobolom.

Od 1. do 10. aprila, magnolija

Nečimrnost in vseprisotna želja po zmagi sta eni vaših najpomembnejših lastnosti. Navajeni ste biti vedno prvi v vsem. Cenite mnenja drugih ljudi, vendar na koncu vedno naredite tisto, kar mislite, da je najboljše. Vendar je vaš položaj v družbi negotov prav zaradi vaše zadržanosti do dobrih nasvetov.

Od 11. do 20. aprila, hortenzija

Ste družabna, optimistična, radodarna in sočutna oseba, vaša pomanjkljivost pa je, da radi na veliko zapravljate. Prav to pa je lahko zelo razdražljivo za ljudi okoli vas. Zelo pogosto nekaj praznujete, radi obdarujete in počastite ljudi. Redko se boste žrtvovali za dobro drugega.

Od 21. do 30. aprila, dalija

V vsaki situaciji iščite zlato sredino. Sreča vas spremlja skozi življenje in večina stvari vam uspe, vaša pomanjkljivost pa je, da imate o sebi zelo visoko mnenje, kar vam včasih onemogoča, da na situacijo pogledate realno. Ne zaupajte preveč v usodo, ne poslovno ne zasebno.

Od 1. do 10. maja, šmarnica

Ste iskrena oseba nepokvarjenega srca, ki pogosto trpi zaradi pokvarjenosti okolja. Šmarnica mora imeti v življenju zaščitnika, ki jo bo varoval pred vsemi stiskami. V poslu imate več sreče, a pretirana ambicioznost ima lahko nasproten učinek in vas pripelje na rob uničenja.

Od 11. do 22. maja, velecvetni tolščak

Ste destruktivna, bojevita oseba, ki vedno pričakuje razočaranje, tudi od ljubljenih. Ljudje okoli vas imajo težave pri komunikaciji z vami v poslovnem in zasebnem smislu. Toda tisti, ki z vami uspejo najti skupni jezik, vam lahko popolnoma zaupajo, saj ste po duši zelo skrbni in pridni. Vendar ste zaradi svoje osebnosti sami sebi najhujši sovražnik.

Od 22. do 31. maja, kamilica

Ni vedno lahko prepoznati, ali ste zaljubljeni ali samo igrate. Kljub temu, da ste zelo privlačna oseba, ste pogosto zelo dvolični in neobčutljivi. Zaradi majhnih koristi ste sposobni uničiti leta predanega dela in ljudje okoli vas nikoli ne vedo, kako se boste odzvali.

Od 1. do 10. junija, zvonček

Ste zelo konservativni in vsaka najmanjša sprememba vas lahko vrže iz ravnotežja ter vas vrže v depresijo in obup. Doma se najbolje počutite obkroženi z družino in iz nje črpate vso moč. Obožujete vlake in sovražite letala.

Od 12. do 21. junija, navadna marjetica

Niste posebej pogumna ali romantična oseba. Znate biti sramežljivi, tihi, previdni in obzirni in ne marate biti v središču dogajanja. Zelo dobro pa veste, kaj hočete od življenja in kaj točno vam ustreza, zato lahko dosežete zavidljive rezultate.

Od 22. junija do 1. julija, tulipan

Ste energična in samozavestna oseba, nasprotni spol pa vam dobesedno je iz rok. Ženske, ki jim vlada tulipan, so zelo energične in posesivne osebe, ki imajo zelo visoko mnenje o sebi, moški pa imajo manire in se obnašajo kot nepopravljivi zapeljivci. Zelo težko vas je prisiliti, da priznate napako, ne glede na to, kako zelo ste se zmotili.

Od 2. do 12. julija, lokvanj

Ste zelo dostopna, vsestranska in dobronamerna oseba. Ker je lokvanj cvet, ki vsebuje elemente zraka, vode in zemlje, ste oseba, ki ima veliko vrednot in se zelo enostavno prilagaja okolju ter z lahkoto premaguje vse ovire. V življenju imate veliko veselja, ki ga prenesete na druge ljudi.

Od 13. do 23. julija, vijolica

Vedno pritegnete pozornost okolice. Pogosto stojite ob strani in čakate na pravi trenutek, ko pa pride, se pokažete v svojem sijaju in zahtevate, da se vam priznajo stvari, za katere ste zaslužni. Dobite vse, kar si zamislite.

Od 24. julija do 2. avgusta, šipek

Tako kot ima šipek trnje, da se brani, so vaša obramba ostre besede. Na prvi pogled ste zelo nevarni, a tisti, ki vas bolje poznajo, vedo, da je to le zaščitni mehanizem. Ljudje potrebujejo čas, da vas razumejo.

Od 3. do 12. avgusta, sončnica

Veste, koliko ste vredni, konflikti vas ne ovirajo in uspeh vas ne zaslepi. Ko ste uspešni, uživate v svoji moči. Ste neustavljivi, vedno greste naprej, čeprav ste včasih v svojih dejanjih nedosledni.

Od 12. do 23. avgusta, vrtnica

Vsi vam zavidajo, toliko spletk se plete okoli vas, a ostajate nedotakljivi. Ste nedosegljivi in ​​imate zelo močan značaj, zato imate lahko težave z nasprotnim spolom. Poskrbite za svoje zdravje in se izognite izčrpanosti za vsako ceno.

Od 24. avgusta do 2. septembra, zlatičevka

Lahko živite sami in nimate potrebe, da si ustvarite družino. Svojemu delu ste zelo predani, vse končate pred rokom, od sodelavcev v službi in prijateljev imate visoka pričakovanja. Zato se prepogosto predstavljate kot grešni kozel, ki trpi zaradi napak drugih ljudi. Naučiti se morate tudi braniti pred obtožbami drugih. Imate zelo dober spomin.

Od 3. do 11. septembra, nagelj

Ni lahko najti osebe, kot ste vi – drzni, s toliko jasnimi in preprostimi motivi. Vedno ščitite šibkejše od sebe in ste se pripravljen žrtvovati za dobro drugih. Veste, da ste precej trmasti, tudi če se motite. Imate zelo močan značaj, ki privlači ljudi.

Od 12. do 22. septembra, nebina

Tudi ko ste na dnu, vam uspe biti nasmejani. V svojo okolico vnašate veselje, cenjeni ste tako v poslovnem kot zasebnem življenju. Vaš optimizem se preliva na druge ljudi. Po naravi ste vesela oseba.

Od 23. septembra do 3. oktobra, vresa

Ste oseba, ki je znana po prefinjenem okusu in lepih manirah. Imate zelo široko znanje in ste zelo dober in predan delavec. Znate ceniti svoje sposobnosti, ste vzdržljivi in strpni.

Od 4. do 13. oktobra, kamelija

Za vašim prefinjenim in elegantnim videzom se skriva močan značaj, in ko želite, ste lahko zelo trmasti. Za ženske kamelije lahko rečemo, da imajo moško odločnost. Imate talent za umetnost in zelo razvito domišljijo.

Od 14. do 23. oktobra, bezeg

Bezeg je simbol svežine, nedolžnosti in večne mladosti. Zato vam mnogi zavidajo videz in vitalnost. Če imate ljubosumne tekmece, jih je najbolje ignorirati. Imate privlačen videz, prijetno vedenje, radi pomagate drugim. Radi pa se tudi pritožujete, kar lahko razjezi vaše bližnje.

Od 24. oktobra do 2. novembra, frezija

Ste neustrašni, vztrajni in zelo trmasti, celo do te mere, da nekoga prizadenete. Vendar vam je okolica naklonjena, kar vam v mnogih primerih pomaga, predvsem v službi. Prav to naklonjenost okolja uspete izkoristiti sebi v prid, pa tudi za izboljšanje svoje osebnosti.

Od 3. do 12. novembra, orhideja

Ste zelo skrivnostna oseba, zato ljudje pogosto mislijo, da plavate v oblakih in vas ne razumejo. V službi morate več delati, da uresničite vse svoje potenciale. Nenehni dvomi vas lahko spravijo v neroden položaj pri nadrejenih in sodelavcih. Toda večino časa nimate težav pri premagovanju težav. V postelji ste odlični ljubimci.

Od 12. do 22. novembra, potonika

Ni vam treba pretirano skrbeti za svoje zdravje, prav tako ste odporni na nekatere zunanje vplive. Delati morate na samokontroli, še posebej, ko gre za pogovor o osebnih načrtih. Imate močno intuicijo, zato ni nenavadno, da so potonike psihologi, preroki, zeliščarji in jasnovidci.

Od 23. novembra do 2. decembra, gladijola

Ne morete se pohvaliti z več talenti, ste pa pri delu, ki ga opravljate, zelo pridni in ste zelo zanesljivi. S pravim vodstvom lahko dosežete veliko, a ne glede na vse boste ohranili svojo skromno naravo. Ljudje vam imajo navado zaupati, saj znate vedno dobro svetovati in vas zato spoštujejo.

Od 3. do 12. decembra, regrat

Obožujete pozornost drugih in ste lahko preveč ekstravagantni. Več ko ste v javnosti, več možnosti imate za uspeh in zelo dobro opravljate strokovne naloge. Obožujete naravo in toplino.

Od 13. do 22. decembra, lotos

Lotos je simbol čistosti. Ker imate specifičen način razmišljanja, lahko dosežete marsikaj. Vendar bi morali delati na fleksibilnosti v odnosih. Pogosto ste polni idej, ki jih nikoli ne uresničite.

Od 23. do 31. decembra, planika

Ljudje, rojeni v znamenju planike, so dobri prijatelji, zato ste zelo zanesljiva oseba. Ste umirjeni in taktični, vedno imate vse pod nadzorom. Poslovno boste napredovali šele v drugi polovici življenja. Čeprav ste umirjeni, znate pokazati svojo drugo plat, ko ste provocirani, piše stil.kurir.rs.