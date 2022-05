Nasveti babe Vange za dolgo in srečno življenje: to je ključnega pomena za dobro zdravje

Kaj je skrivnost dolgega in srečnega življenja? Nekateri menijo, da se je zelo pomembno izogibati stresu, zdravo jesti in biti telesno dejavni, drugi pa menijo, da je vse stvar usode. Bolgarska prerokinja baba Vanga je imela za to svoja pravila. Kot poroča portal mysteries24.com, je Vanga verjela, da se je določenih stvari treba držati do konca življenja, saj naj bi bile ključnega pomena za dobro zdravje.

To so njeni nasveti za dolgo in zdravo življenje.