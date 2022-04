Nasveti babe Vange: Če želite vedno imeti denar, naredite to

Baba Vanga je trdno verjela v ta pravila, ki naj bi po njenem mnenju spodbujala dobro počutje v domu in prinašala finančno blagostanje.

Za srečo ob obisku hiše hranite tuji kovanec kot talisman v svojem domu, vendar je ta lahko le srebrn.

Da bi šlo vse v življenju kot po maslu, počakajte na novo luno in prestavite pohištvo po hiši.

Nikoli ne zavrzite napol pojedenih kosov kruha, če ne želite izgubiti svoje sreče. Kosov kruha, tudi pokvarjenih in posušenih, ne smete zavreči, sicer bo bogastvo zapustilo hišo. Bolje je, da z njimi nahranite ptice ali druge živali.

Če vas je sreča zapustila, morate na vse okenske police v hiši namestiti sol. In naj ta naj bo tam, dokler se sreča ne vrne. Nato jo morate odstaviti (ne smete se je dotikati z rokami), pospraviti v vrečko in odnesti od hiše na mesto, kjer jo boste zakopali.

Če ste komu povedali o svoji sreči, morate trikrat potrkati na nekaj lesenega in trikrat pljuniti čez levo ramo, da vas hudič ne bi slišal.

Če se spotaknete na desno nogo, to pomeni, da so težave blizu. Da bi se temu izognili, morate trikrat stopiti na tla z desno nogo in reči: »Pojdite v zemljo, težave, stran od mene.« Če se spotaknete ob levo nogo, to obeta srečo.

Če vas je finančno blagostanje zapustilo, pod preprogo v svoji hiši namestite malce mahu, denar bo začel prihajati.

Izposojanje in posojanje ter štetje denarja so mogoči le do poldneva. Če to storite zvečer, potem ne boste imeli finančne sreče.

Če želite nekomu podariti denarnico, vanjo obvezno položite bankovec ali kovanec – potem bo vaše darilo prineslo dobre stvari osebi, ki ji denarnico podarjate, v njej pa bo vedno imela denar. Tudi vaše finančno stanje se bo izboljšalo.

Po sončnem zahodu ni priporočljivo dajati denarja iz rok v roke, sicer lahko postanete revnejši. Bolje je dati denar na mizo ali ga celo vreči na tla, da ga pobere tisti, ki mu ga dajete.

Na mizo ne bi smeli odlagati ključev ali klobuka, prav tako ne smete sedeti na mizi, to namiguje na revščino.

Če se ogledalo v hiši zlomi, kose umijte z vodo in jih zakopljite v zemljo, da bi se izognili težavam. Če v sobi, kjer visi ogledalo, nekdo že dolgo ni dobrega počutja ali se je tam sprl ali se je zgodila kakšna druga težava, je treba ogledalo obrisati s sveto vodo.

Nikoli ne puščajte noža, zataknjenega v kruh, če ne želite doživeti revščine, lakote in pomanjkanja.

V nobenem primeru ne dajajte revnim denarja, ki ste ga sami prejeli za drobiž ali pri nakupu soli in kruha, sicer se lahko znajdete v revščini. Prav tako ne dajte zadnje malenkosti, ki vam je ostala v denarnici.

Ko dobite novo denarnico, vanjo za nekaj časa položite svoj dragoceni zlati nakit. Potem bo prišlo bogastvo, pišejo na srbskem portalu Kurir.